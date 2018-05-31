Режиссёр ГТРК «Калининград» получил награду за победу в международном фестивале детективных фильмов

Речь о творческом состязании «Детектив Фест».

На конкурс Александр Щеглов представил материал, рассказывающий об опасности превышения скорости. Социальный ролик с названием «Живи» получил высокую оценку жюри. Он опередил других номинантов из России и США. Всего же за победу в фестивале боролись 600 игровых, документальных, а также анимационных фильмов и передач.

Диплом победителя и памятную медаль за сотрудничество режиссеру вручили сегодня в региональном управлении ГИБДД

Александр Щеглов, режиссёр:

— Если получаешь приз за победу на международном фестивале, а мы получили этот приз, значит все было сделано правильно, значит усилия не прошли зря. Надеюсь, что эта работа не только в художественном смысле полезная, но и в прикладном, бытовом, что она спасёт чью-то жизнь.