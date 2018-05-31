Ещё
Режиссёр ГТРК «Калининград» получил награду за победу в международном фестивале детективных фильмов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Режиссёр ГТРК «Калининград» получил награду за победу в международном фестивале детективных фильмов 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Речь о творческом состязании «Детектив Фест».
На конкурс Александр Щеглов представил материал, рассказывающий об опасности превышения скорости. Социальный ролик с названием «Живи» получил высокую оценку жюри. Он опередил других номинантов из России и США. Всего же за победу в фестивале боролись 600 игровых, документальных, а также анимационных фильмов и передач.
Диплом победителя и памятную медаль за сотрудничество режиссеру вручили сегодня в региональном управлении ГИБДД.
Александр Щеглов, режиссёр:
— Если получаешь приз за победу на международном фестивале, а мы получили этот приз, значит все было сделано правильно, значит усилия не прошли зря. Надеюсь, что эта работа не только в художественном смысле полезная, но и в прикладном, бытовом, что она спасёт чью-то жизнь.
Вести Калининград: последние новости
В Гусеве снимают кино про Эйфелеву башню с Сергеем Маковецким и Ренатой Литвиновой В калининградском «Кванториуме» построили «Умный дом» «Ростелекома» Калининградский «Ростелеком» и радио «Маяк» отметят День защиты детей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина4
Помните ли вы Цоя: тест12
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки1
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть1
Ляпы в советских кинохитах
Видео
00:38
Лена Темникова рассказала о разрыве с Фадеевым
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
05:43
Удручающие киноподделки, позорящие оригиналы
Кино
03:56
Ляпы в советских кинохитах
Кино
08:15
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть
Кино
02:41
Кто помогал Олегу Видову получать роли
Кино
10:12
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки
Кино
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение