«ПараШюТ» стал номинантом премии детского патриотического творчества

Команда телестудии «ПараШюТ» номинирована на Национальную премию детского патриотического творчества. Награждение победителей пройдет в пятницу, 1 июня.

Ребята представят членам жюри свой фильм «Дети войны», снятый совместно с Луганской телестудией. Посвящен фильм судьбам подольских курсантов, которые героически защищали нашу Родину.

Как отмечают организаторы, задачи премии различны. Это и развитие, популяризация различных направлений детского творчества, и выявление, поддержка творческих детей, и предоставление новых возможностей для творческой реализации одаренных детей.

Пройдет премия в 18:00 в концертном зале «VEGAS CITY HALL».

По итогам премии редактор газеты района Чертаново Южное представит читателям подробный репортаж с места событий.

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