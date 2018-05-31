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«ПараШюТ» стал номинантом премии детского патриотического творчества
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«ПараШюТ» стал номинантом премии детского патриотического творчества 

Управа района Чертаново Южное города Москвы 24 минуты назад
Фото: Чертаново Южное
Команда телестудии «ПараШюТ» номинирована на Национальную премию детского патриотического творчества. Награждение победителей пройдет в пятницу, 1 июня.
Ребята представят членам жюри свой фильм «Дети войны», снятый совместно с Луганской телестудией. Посвящен фильм судьбам подольских курсантов, которые героически защищали нашу Родину.
Как отмечают организаторы, задачи премии различны. Это и развитие, популяризация различных направлений детского творчества, и выявление, поддержка творческих детей, и предоставление новых возможностей для творческой реализации одаренных детей.
Пройдет премия в 18:00 в концертном зале «VEGAS CITY HALL».
По итогам премии редактор газеты района Чертаново Южное представит читателям подробный репортаж с места событий.
Фото:
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