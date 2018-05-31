Жюри кинофорума «Золотой Витязь» в Севастополе назвало лучшими фильмы из Польши, РФ и США

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мая. / ТАСС /. Лучшими художественными фильмами на XХVII Международном кинофоруме «Золотой Витязь» названы сразу три картины: польский фильм «Птицы поют в Кигали», российский — «Союз-7», и австралийско-американская картина «По соображениям совести». Итоги кинофорума подвели вечером в четверг на торжественном закрытии «Золотого Витязя» в Севастопольском драматическом театре им. А. В. Луначарского, передает корреспондент ТАСС.

"Серебряный Витязь" в жанре полнометражных игровых фильмов достался фильму «Завещание отца», режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапара (Кыргызстан), «Бронзовый Витязь» — фильму «Жаркая страна, холодная зима» армянского режиссера Давида Сафаряна

Впервые в этом году конкурс детских фильмов «Золотого Витязя» проходил в «Артеке». Высшую награду в этой номинации получила спортивная драма «Со дна вершины» российских режиссеров Яны Поляруш , Тамары Цоцория и Константина Кутуева . «Серебряный Витязь» в этой номинации достался фильму «Тибетская баллада» режиссера из Китая Чжана Вея, а «Бронзовый Витязь» — картине «Красная черепаха» режиссера Майкла Дадока де Уит (Франция, Бельгия, Япония).

"Золотых", «серебряных» и «бронзовых витязей» присудили также за анимационные, документальные короткометражные и полнометражные фильмы, дебютные и студенческие киноработы. Специальный приз зрительских симпатий отдан художественному фильму «Мой лучший друг» режиссера Элины Суни (Россия).

Лучшей главной мужской ролью на кинофоруме «Золотой Витязь» признана робота Эндрю Гарфилда в фильме «По соображениям совести» режиссера Мэла Гибсона. За лучшую главную женскую роль диплом присужден Надежде Маркиной за работу в фильме российского режиссера Евгения Татарова «Ничей».

О кинофоруме

Международный кинофорум «Золотой Витязь» проходит в 27-й раз, и четвертый раз — в Севастополе. Кинофорум проводится под девизом «За нравственные идеалы, за возвышение души человека» и объединяет деятелей кино, театра, музыкантов, писателей и художников из разных стран.

Мероприятия фестиваля проводятся по всей России, а также за рубежом. Четыре года назад, после возвращения Севастополя в состав РФ, руководство форума и правительство города-героя подписали бессрочный договор о сотрудничестве, согласно которому «Золотой витязь» стал генеральным провайдером культурных программ города.

В этом году в конкурсной программе кинофорума будет представлено 137 картин, в том числе художественные и документальные фильмы, фильмы для детей, анимационные фильмы, а также студенческие работы. В конкурсе участвуют авторы из 28 стран, в том числе из России, Украины, Армении, Грузии, Казахстана, США, Австралии, Болгарии.

По словам организаторов форума, в этом году за время его проведения с 22 по 31 мая показы картин в Севастополе посетили 13 тыс. зрителей.