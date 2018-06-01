Возвращение легендарных гардемаринов состоялось в Театре Российской армии

В основу спектакля легла одноименная историко-приключенческая сага Светланы Дружининой , которая вышла на экраны в 1988 году.

31 мая в Центральном академическом театре Российской Армии состоялся премьерный показ музыкального спектакля «Гардемарины, вперед!» Дмитрия Харатьяна , созданного по мотивам легендарного фильма.

В основу спектакля легла одноименная историко-приключенческая сага Светланы Дружининой, которая вышла на экраны в 1988 году. Сюжет саги о гардемаринах строится на реальном историческом факте — приезде в Россию инкогнито в 1744 г. невесты наследника престола Петра III Софьи Фредерики Ангальт-Цербстской, будущей императрицы Екатерины II. Феноменальный зрительский успех подтолкнул единственного исполнителя роли гардемарина Алексея Корсака и своеобразного символа лучшего периода в истории приключенческого отечественного кино народного артиста России Дмитрия Харатьяна к созданию спектакля.

В музыкальном спектакле «Гардемарины, вперед!» заняты 34 актера кино-театральной «Школы гардемаринов» в возрасте от 10 до 16 лет. Сцены спектакля — это и фехтовальные бои на шпагах, и бал императрицы, и самые известные музыкальные композиции.