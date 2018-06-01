Лучший спектакль «Ново-Сибирского Транзита» прописан в Новосибирске 

Фестиваль-конкурс «Ново-Сибирский Транзит» завершился в Новосибирске. Лучшим спектаклем стал «Пианисты» по роману Кетиля Бьёрнстада, Новосибирского академического молодежного театра «Глобус». Режиссер — Борис Павлович. Лучшая работа режиссера — Максим Диденко за спектакль «Я здесь» по текстам Льва Рубинштейна, Новосибирский государственный драматический театр «Старый дом». Лучшая работа художника — Филипп Григорьян за спектакль «Иллюзия» по пьесе Пьера Корнеля, Новосибирский государственный академический драматический театр «Красный факел». Премию за «Лучшую мужскую роль» разделили Олег Ермолаев, Максим Потапченко и Виктор Чариков (за роли в спектакле «Мёртвые души» по поэме Николая Гоголя, Городской драматический театр «Поиск», Лесосибирск)
Лучшая женская роль — Светлана Грунина (Аня Скууг в спектакле «Пианисты» по роману Кетиля Бьёрнстада, Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»). Премию «Новация» получил спектакль «Дознание» по пьесе Петера Вайса, Хабаровский краевой театр юного зрителя, режиссер — Михаил Тычинин.
Специальный приз жюри — «За актерский ансамбль» достался составу спектакля «Полет. Бильчирская история» по мотивам повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой», Бурятский академический театр драмы им. Хоца Намсараева, режиссер — Сойжин Жамбалова. Премию «За честь и достоинство» получил Григорий Шустер, заслуженный артист Российской Федерации, актер Новосибирского государственного академического драматического театра «Красный факел»
Специальный приз жюри «За художественный подход к современному тексту» ушел к спектаклю «Лондон» Новокузнецкого драматического театра, режиссер — Сергей Чехов, сообщает пресс-служба театра «Красный факел».