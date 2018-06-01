Принцессы, которых отверг Disney

Юные зрители, для которых и создаёт продукцию компания Disney , хорошо знают принцесс-героинь сказочных историй. Изначально в волшебный список входило шесть красавиц: это Аврора из «Спящей красавицы», Белоснежка, подруга семи гномов, Белль из «Красавицы и Чудовище», Жасмин из мультика «Аладдин», Ариэль из «Русалочки» и Золушка. Позднее к ним присоединились Мулан, Тиана и Покахонтас, в 2011 году появилась принцесса Рапунцель, а в 2013 в список вошла и Мерида из сказки «Храбрая сердцем». Но оказывается, есть ещё несколько принцесс, о которых мы мало что знаем. Об этих «тёмных лошадках» и пойдёт речь.

1. Принцессу Пенту быстро исключили из числа претенденток на попадание в список Диснея. Во всём виноват ей родной брат Король, который вознамерился взять её в жёны. А она в ответ отрубила себе руки. Что за принцесса с таким физическим недостатком?

2. Принцесса Хутулун, ставшая прообразом Мериды, оказалась для списка Диснея слишком активной феминисткой. Она существовала в действительности, была праправнучкой Чингисхана и славилась ростом, силой и владением боевыми искусствами. Жениха лона искала очень долго, потому что хотела, чтобы смельчак победил её в бою.

3. Принцесса Томирис, скифская красавица, с детства осваивала искусство войны. Сменив отца на троне, она победила персидского царя Кира Второго. Но Disney предпочёл не показывать открыто Томирис, а позаимствовал её черты для создания Покахонтас.