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Принцессы, которых отверг Disney
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Принцессы, которых отверг Disney 

Рамблер 7 часов назад
Юные зрители, для которых и создаёт продукцию компания Disney, хорошо знают принцесс-героинь сказочных историй. Изначально в волшебный список входило шесть красавиц: это Аврора из «Спящей красавицы», Белоснежка, подруга семи гномов, Белль из «Красавицы и Чудовище», Жасмин из мультика «Аладдин», Ариэль из «Русалочки» и Золушка. Позднее к ним присоединились Мулан, Тиана и Покахонтас, в 2011 году появилась принцесса Рапунцель, а в 2013 в список вошла и Мерида из сказки «Храбрая сердцем». Но оказывается, есть ещё несколько принцесс, о которых мы мало что знаем. Об этих «тёмных лошадках» и пойдёт речь.
1. Принцессу Пенту быстро исключили из числа претенденток на попадание в список Диснея. Во всём виноват ей родной брат Король, который вознамерился взять её в жёны. А она в ответ отрубила себе руки. Что за принцесса с таким физическим недостатком?
2. Принцесса Хутулун, ставшая прообразом Мериды, оказалась для списка Диснея слишком активной феминисткой. Она существовала в действительности, была праправнучкой Чингисхана и славилась ростом, силой и владением боевыми искусствами. Жениха лона искала очень долго, потому что хотела, чтобы смельчак победил её в бою.
3. Принцесса Томирис, скифская красавица, с детства осваивала искусство войны. Сменив отца на троне, она победила персидского царя Кира Второго. Но Disney предпочёл не показывать открыто Томирис, а позаимствовал её черты для создания Покахонтас.
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