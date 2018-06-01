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Международный Кинофорум «Золотой Витязь» завершился в Севастополе
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Международный Кинофорум «Золотой Витязь» завершился в Севастополе 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
«Жюри присудило сразу три „Золотых Витязя“ в номинации игровых полнометражных фильмов». Высшую награду получила картина польских режиссеров Иоанны Кос-Краузе и Кшиштофа Краузе «Птицы поют в Кигали», российский фильм «Союз-7» Клима Шипенко и картина Мэла Гибсона «По соображениям совести», — цитирует ТАСС президента кинофорума «Золотой Витязь», народного артиста России Николая Бурляева. Обладателем «Серебренного Витязя» в жанре полнометражных игровых фильмов стала лента «Завещание отца», режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапара, «Бронзовый Витязь» получил фильма «Жаркая страна, холодная зима» армянского режиссера Давида Сафаряна. В этом году в первый раз в рамках фестиваля в «Артеке» проходил конкурс детских фильмов «Золотого Витязя». Главную награду забрала спортивная драма «Со дна вершины» российских режиссеров Яны Поляруш, Тамары Цоцория и Константина Кутуева. Серебрянную статуэтку получил фильм «Тибетская баллада» режиссера из Китая Чжана Вея. А анимационный фильм «Красная черепаха» голландского режиссера Михаэль Дюдок де Вита выиграла «Бронзового Витязя». Также награди были присуждены документальным лентам, короткометражкам, дебютным и студенческим работам. Специальный приз зрительских симпатий отдан художественному фильму «Мой лучший друг» российского режиссера Элины Суни. Победу в номинации «Лучший актер» завоевал актер Эндрю Гарфилд за роль в фильме «По соображениям совести». За лучшую главную женскую роль диплом присужден Надежде Маркиной за работу в картине российского режиссера Евгения Татарова «Ничей». Международный кинофорум «Золотой Витязь» проходит в 27-й раз, и четвертый раз — в Севастополе. Девиз фестиваля — «За нравственные идеалы, за возвышение души человека». Он объединяет деятелей кино, театра, музыкантов, писателей и художников из разных стран. По словам организаторов форума, в этом году за время его проведения с 22 по 31 мая показы картин в Севастополе посетили 13 тыс. зрителей.
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