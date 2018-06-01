Ещё
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018 

Рамблер 6 часов назад
Киноманы ежегодно встречают новые фильмы. Некоторые ленты зрители ждут с особым интересом, и часто это продолжения легендарных историй. А чем порадует или разочарует поклонников кино 2018 год?
1. «Первому игроку приготовиться». История о виртуальном мире от Стивена Спилберга. Действие переносит зрителей в 2054 год. Человечеству грозит коллапс, однако избежать его можно, если найти сюрприз от создателя гигантской виртуальной вселенной. Традиционно его обнаруживает ничем не примечательный молодой игрок. Фильм выстроен на артефактах культура восьмидесятых, и вероятность, что он заинтересует нынешнее молодое поколение, невелика.
2. «Алита: боевой ангел». Боевик от Роберта Родригеса отправляет публику в XXVI век. Доктор находит останки киборга, восстанавливает его, а кибор, оказывается, ничего не помнит. Фильм в стиле аниме с гигантским бюджетом напичкан ляпами и, по мнению многих, будет претендовать на «Золотую малину».
3. «Робин Гуд: начало». Приключенческая лента от Отто Баферста — это новый пересказ известной истории о герое, который хочет вернуть людям веру в добро. Увы, постановка оставляет желать лучшего: персонажи выглядят театрально, диалоги не проработаны, а юмор весьма сомнителен.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть11
Ляпы в советских кинохитах7
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности6
Оззи Осборн: «Я выжил, и это настоящее чудо»2
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина12
Видео
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
10:51
Почему мультики отличаются в разных странах
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение