Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018

Киноманы ежегодно встречают новые фильмы. Некоторые ленты зрители ждут с особым интересом, и часто это продолжения легендарных историй. А чем порадует или разочарует поклонников кино 2018 год?

1. «Первому игроку приготовиться». История о виртуальном мире от Стивена Спилберга . Действие переносит зрителей в 2054 год. Человечеству грозит коллапс, однако избежать его можно, если найти сюрприз от создателя гигантской виртуальной вселенной. Традиционно его обнаруживает ничем не примечательный молодой игрок. Фильм выстроен на артефактах культура восьмидесятых, и вероятность, что он заинтересует нынешнее молодое поколение, невелика.

2. «Алита: боевой ангел». Боевик от Роберта Родригеса отправляет публику в XXVI век. Доктор находит останки киборга, восстанавливает его, а кибор, оказывается, ничего не помнит. Фильм в стиле аниме с гигантским бюджетом напичкан ляпами и, по мнению многих, будет претендовать на «Золотую малину».

3. «Робин Гуд: начало». Приключенческая лента от Отто Баферста — это новый пересказ известной истории о герое, который хочет вернуть людям веру в добро. Увы, постановка оставляет желать лучшего: персонажи выглядят театрально, диалоги не проработаны, а юмор весьма сомнителен.