Александр Домогаров отметит 55 летие концертом «Улица Кедрова, д.16, кор.1. Возвращаюсь»

Трудно поверить, но Народному артисту России Александру Домогарову исполняется 55 лет. Звезда экрана, крупнейший драматический актер, любимец женщин, лауреат множества наград, герой светской хроники — можно подобрать еще много эпитетов — отметит свой юбилей 12 июля 2018 года концертом на сцене Центрального академического театра Российской Армии, где когда-то начиналась его карьера.

Вечер Александра Домогарова называется «Улица Кедрова, д.16, кор.1 Возвращаюсь…». И это действительно возвращение. К своим друзьям, к своей улице, где родился и вырос. К годам молодости — увлечениям и надеждам, очарованиям и разочарованиям. Возвращение к школьным и студенческим годам, первым шагам в профессии. Возвращение к истокам.

Нина Сазонова, Олег Борисов. Выпускник Театрального училища им. Щепкина был принят в прославленную труппу Малого театра. Затем служба в команде актеров — военнослужащих в Театре Советской Армии, и десять лет работы на сцене этого театра, где были сыграны роли в спектаклях «Дама с камелиями», «Деревья умирают стоя», «Мандат». Партнерами молодого артиста были величайшие корифеи сцены Владимир Зельдин

Важнейшей вехой в биографии Александра Домогарова стал приход в труппу Академического театра имени Моссовета , где артист служит и поныне. Роли в спектаклях театра «Милый друг», «Сирано де Бержерак», «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», «Мой бедный Марат», чеховская трилогия в постановке Андрея Кончаловского оставили ярчайший след в истории русского театра.

А еще была роль Вацлава Нижинского в театре на Малой Бронной в спектакле «Нижинский. Сумасшедший божий клоун» и роль Макбета в шекспировской трагедии в Краковском театре «Багатела», исполненная на польском языке.

Александр Домогаров также известен как исполнитель песен Владимира Высоцкого, большим поклонником творчества которого является артист. Музыкально-литературный спектакль «Дороги Высоцкого», созданный совместно с Никитой Высоцким , с триумфом был показан во многих городах России.

Подлинное возвращение невозможно без воспоминания о лучших ролях, сыгранных актером на экране. Ведь несмотря на серьезный театральный опыт, всенародную любовь актеру принес кинематограф. Роли в фильмах «Гардемарины III», «Графиня де Монсоро», «Марш Турецкого», «Бандитский Петербург», «Марьина Роща» известны всем любителям кино. А кроме этого — работы с такими выдающимися режиссерами мирового кинематографа, как Ежи Гофман и Анджей Вайда, после которых артист получил признание и любовь польских зрителей.

Поздравить Александра Домогарова придут многие коллеги по сцене, звезды эстрады, кино и телевидения. Юбилейный вечер построен в форме диалога со зрителем. В исполнении Александра Домогарова и его гостей прозвучат любимые песни нашей молодости, которые, по выражению актера, «изменили наше время». Народный артист России Александр Домогаров приглашает вернуться в годы своей молодости, когда в моде были длинные волосы, брюки-клеш, и рок-н-ролл. В годы, которые оставили яркий след в жизни и творчестве артиста.

Без сомнения, для всех поклонников и особенно — поклонниц Александра Домогарова юбилейный вечер в Театре Российской Армии 12 июля станет одним из самых ярких событий этого лета. Не упустите возможность встретиться с большим артистом в день его рождения на сцене Театра Российской армии.