Почему мультики отличаются в разных странах

Мультфильмы любят во всём мире, причём сказочные истории нравятся не только малышам, но и их родителям. Но перед тем, как попасть на широкий экран, мультик подвергается локализации, то есть коррекции с учётом местных традиций и национальных особенностей. Может дойти даже до смены персонажей и перерисовки окружающей обстановки. В результате мультфильм может сильно отличаться от оригинала. Именно так произошло с этими историями.

1. «История игрушек 2», вышедший в 1999 году и рассказавший о приключениях героев из первой части. В одном эпизоде оригинальной версии герой Базз Лайтер произносит вдохновляющую речь на фоне американского флага. А вот в международном прокате в этом эпизоде фигурирует земной шар.

2. «Зверополис». В фильме есть момент, где показывается выпуск новостей, который ведут животные. В США, Канаде и Франции ведущим был Лось, в Китае — панда, в Японии — енотовидная собака, в Австралии и Новой Зеландии — коала.

3. «Головоломка». Этот мультик подвергся 29 изменениям. Например, в японской версии брокколи, которую отказывается есть малышка, заменили на отварной болгарский перец. В другом эпизоде, когда во время семейного ужина один из персонажей представляет хоккейный матч, в ряде стран, где эта игра не считается популярной, хоккей заменили на футбол.