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Кинопроекты, из которых выгнали звезд
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Кинопроекты, из которых выгнали звезд 

Рамблер 4 часа назад
Даже самые востребованные актёры могут иной раз оказаться не у дел. Они выбывают из проектов по разным причинам: из-за пьянства, конфликтов с коллегами или попросту из-за непопадания в образ.
1. «Полицейский из Беверли-Хиллз» и Сильвестр Сталлоне. Актёра пригласили на главную роль. Он согласился, но всеми силами пытался добавить экшн-эпизоды, что противоречило первоначальной концепции ленты. В итоге Слая попросили удалиться, а вместе него сыграл Эдди Мерфи.
2. Киновселенная Marvel и Эдвард Нортон. Во время работы над «Невероятным Халком» Нортон вмешивался в работу режиссёра, настаивал на введении новых персонажей и смене места съёмок. В конце концов артисту отказали в участии в последующих проектах.
3. «Два с половиной человека» и Чарли Шин. За эпизод в успешном сериале Чарли получил 1,8 млн долларов, в 2010 году став самым высокооплачиваемым актёром на тв. Во время съёмок очередного сезона разгорелся конфликт между Шином и одним из создателей шоу. Артисту тут же припомнили прежние скандалы с наркотиками и сексуальными домогательствами и без промедления уволили.
4. «Апокалипсис сегодня» и Харви Кейтель. Кейтель никогда не был скандалистом, режиссёры охотно работали с ним. Френсис Форд Коппола позвал Харви для участия в «Апокалипсисе сегодня», но через пару недель вывел из проекта, заменив другим исполнителем. Видимо, режиссёру пришлась не по вкусу работа Кейтеля.
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