Кинопроекты, из которых выгнали звезд

Даже самые востребованные актёры могут иной раз оказаться не у дел. Они выбывают из проектов по разным причинам: из-за пьянства, конфликтов с коллегами или попросту из-за непопадания в образ.

1. «Полицейский из Беверли-Хиллз» и Сильвестр Сталлоне . Актёра пригласили на главную роль. Он согласился, но всеми силами пытался добавить экшн-эпизоды, что противоречило первоначальной концепции ленты. В итоге Слая попросили удалиться, а вместе него сыграл Эдди Мерфи

2. Киновселенная Marvel и Эдвард Нортон . Во время работы над «Невероятным Халком» Нортон вмешивался в работу режиссёра, настаивал на введении новых персонажей и смене места съёмок. В конце концов артисту отказали в участии в последующих проектах.

3. «Два с половиной человека» и Чарли Шин . За эпизод в успешном сериале Чарли получил 1,8 млн долларов, в 2010 году став самым высокооплачиваемым актёром на тв. Во время съёмок очередного сезона разгорелся конфликт между Шином и одним из создателей шоу. Артисту тут же припомнили прежние скандалы с наркотиками и сексуальными домогательствами и без промедления уволили.