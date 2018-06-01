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Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
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Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом 

Рамблер 4 часа назад
В фильме Иосифа Хейфеца «Единственная» сыграли звёзды первой величины: Валерий Золотухин, Владимир Высоцкий, Вячеслав Невинный, Владимир Заманский. Но главным событием ленты стало появление Елены Прокловой в первой взрослой роли. Советскому зрителю актриса уже полюбилась после картин «Снежная королева» и «Звонят, откройте дверь!», но там Проклова была ещё юной и нескладной. В «Единственной» же все увидели женственную, страстную, обольстительную красавицу. На съёмках Елена оказалась в яркой мужской компании. Возможно, именно поэтому актрисе удалось так убедительно сыграть влюблённую, но слегка растерявшуюся молодую жену. Валерий Золотухин, выступивший в роли экранного супруга её героини, впоследствии рассказывал, что после выхода фильма к нему на улицах подходили люди, посмотревшие ленту, и упрекали в том, что он не простил киношную жену, которая чуть не изменила ему с персонажем Владимира Высоцкого. Любопытно, что на экране романтическая линиями между персонажами Прокловой и Высоцкого выглядит весьма убедительно, но из-за несовпадения графиков их снимали по отдельности. Почти во всех эпизодах «влюблённым» подыгрывал сам Иосиф Хейфец.
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