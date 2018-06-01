Пиратская романтика. В Воронеже состоялась премьера мюзикла «Остров сокровищ»

Это первый мюзикл ТЮЗа за последние несколько лет.

Настоящая пиратская романтика. В Театре юного зрителя сегодня премьера постановки «Остров сокровищ». Это первый мюзикл ТЮЗа за последние несколько лет. Ставить его позвали московского режиссёра Юрия Катаева . Постановка уже проверена — 4 года она проходила в Москве по бродвейской системе ежедневных показов. Нестандартная для мюзикла тема — пираты — полна музыкой, танцами и, конечно, боями на шпагах. В том числе, поэтому постановку по большей части называют мужской.

— Единственное, что я сказал ребятам, в Москве прошёл этот спектакль, а мы здесь должны сделать лучше. На примере романа Стивенсона, мы детям показываем, что бывают трудности в жизни, что бывает предательство. Но не стоит отчаиваться. Надо выходить из ситуации достойно и тогда можно найти сокровище, которое не материальное, а есть у нас в душе, в сердце, — пояснил режиссёр Юрий Катаев. Возрастной ценз постановки — 12+. И актёры тут примерно того же возраста. Андрей Шеин, например, первые дни летних каникул встречает на сцене — школьнику досталась главная роль. — Я играю Джима — эта главная роль в спектакле «Остров сокровищ». Конечно, я очень обрадовался, когда меня взяли на кастинге. Очень большие впечатления, так здорово. Актёры так шутят, все такие классные, — признался исполнитель роли Джима Хокинса Андрей Шеин.