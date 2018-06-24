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Фильмы, которые запретили показывать в России
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Фильмы, которые запретили показывать в России 

Рамблер 20 часов назад
Фото: Кадр из фильма «Борат»
Некоторые фильмы не доходят до массового зрителя в России. Они выпускаются либо на DVD, либо вовсе озвучиваются неофициально и доступны только в интернете. Яркий пример — лента «Смерть Сталина», у которого Министерство культуры за несколько дней до премьеры отозвало прокатное удостоверение, мотивировав тем, что комедия может быть воспринята как насмешка над советским прошлым. Такая участь постигла ещё ряд картин.
1. «Любовь» 2015 года. Главный герой фильма, начинающий американский режиссёр, живущий в Париже. Он хочет снять ленту спорного содержания. В России фильм запретили из-за обилия порнографических эпизодов: чуть ли не половину экранного времени занимает демонстрация интимных сцен.
2. «Интервью» 2014 года. Комедия про Ким Чен Ына оскандалилась ещё до выхода. Хакеры из КНДР даже угрожали кинокомпании. В итоге фильм показали лишь в некоторых кинотеатрах США. Минкульт РФ сообщил, что не получал заявку на прокат.
3. «Жизнь Адель» 2013. Лента получила в России прокатную лицензию с рейтингом 18+. Лента изобилует крупными планами женской любви, из-за чего её обвиняли в педофилии.
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