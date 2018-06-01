Алексей Покровский: «У детского и юношеского кино в России есть будущее»

Помните замечательные советские детские фильмы? «Красная шапочка», «Приключения Электроника», «Кортик», «Гостья из Будущего», «Буратино»… А теперь вспомните российские детские фильмы за последний год. «Последний богатырь», да. А что еще? И это не у вас с памятью проблемы.

Неужели сейчас детское кино вымерло как вид, и в нашей стране больше никто не будет его делать? А вот и нет, будут. И не только фильмы! Об этом нам сообщил основатель Ассоциации детского и юношеского кино Алексей Покровский

— Зачем нужно детское кино? Разве анимации и семейного кино недостаточно?

— Нет. Семейное кино не закрывает эту нишу. На него мы идем семьей, это больше похоже на развлечение с попкорном. А детям нужно не просто посмеяться, что кто-то врезался в стену и полетели звездочки, но и понять, как соотносить все что происходит на экране с непосредственными действиями в жизни.

Ребенок, рождаясь, начинает все с чистого листа. Он смотрит, что вокруг него происходит, где он находится. Он слушает музыку, он слушает сказки или стихи, которые читают ему родители, смотрит мультфильмы, которые ему показывают. Это наше будущее. И то, что мы заложим на этих ранних стадиях ребенку, очень важно. Ведь так он и будет дальше формироваться. Я благодарен советским мультфильмам, которые научили меня тому, что такое хорошо и плохо, доброте, взаимовыручке, помощи близким и защите слабых и т. д.

Кадр из советского детского фильма «Приключения Буратино»

А что же происходит дальше, в возрасте 7−9 лет? Учитывая большую скорость взросления, становления, восприятия нынешних детей, анимация уходит на второй план, и дети хотят смотреть более взрослый контент. Но, к сожалению, качественного, позитивного отечественного контента для детей и молодежи фактически нет! Нет телепередач, которые рассказывали бы о взрослении, о науке и спорте для молодежи, отсутствуют документальные фильмы для детей, нет и детского кино.

В советский период все это было. Большое количество детских фильмов о взаимодействии, дружбе, взрослении, на любой вкус. Научно-популярные циклы, тематические телепередачи и многое другое, что было интересно и познавательно смотреть. Сейчас в этом пробел. И детям ничего не остается кроме как искать необходимый им контент в интернете. А как мы знаем, он далеко не всегда качественный и позитивный. Но я как раз не против Интернета — наоборот, он может дать нам возможность быстро найти своего зрителя и заинтересовать его свежим, интересным, современным контентом, в котором он, как я считаю, на данный момент нуждается.

Нужно понимать, что сегодняшние дети — это те, кто будет решать судьбу страны через 10 — 15 лет. И если сейчас им внушать, что лучшая продукция — заграничная, постоянно показывать и рассказывать им о другой идеологии и культуре, которую они не понимают и не воспринимают, так как в своей жизни сталкиваются с другой действительностью, то нетрудно представить, какими будут наши дети, граждане России в будущем. А потому надо во что бы то ни стало возрождать детское кино, молодежный позитивный видеоконтент, основанный на отечественной культуре, истории, идеологии, для воспитания юных зрителей.

Кадр из советского детского фильма «Гостья из будущего»

— А вы собираетесь делать свой Интернет-канал?

— Да, мы думаем о телевизионном формате, возможно, в рамках Интернет-видеосервиса. Контент будет составлен из лучших детских, молодежных отечественных фильмов, лучших международных сериалов для детей и молодежи, телепередач, научно-популярных фильмов, в том числе о новых технологиях, из документального кино, образовательного и развлекательного контента.

Это будет первый шаг, который может всколыхнуть индустрию. Это должен быть самостоятельный и качественный ресурс. Я уверен, что он получит своего зрителя и привлечет рекламодателей и партнеров для дальнейшего развития и работы. Далее мы планируем создать информационно-рекламную площадку Ассоциации, где разместится вся информация об отрасли, которую мы возрождаем: от календаря фестивалей до премьерных показов фильмов. В данное время на российском рынке кино-телеиндустрии такой площадки нет, и производители кино-телепродукции сталкиваются с проблемой реализации произведенного продукта.

Площадка на стадии кинопроизводства позволяет выбрать лучший сценарий, подобрать творческую группу для кинопроизводства, а также предлагает и подбирает инвесторов для реализации кинопроекта. Рассчитывает риски проката данного проекта. Площадка обеспечивает информационную поддержку во время производства кино-теле продукции, что позволит привлечь внимание аудитории уже на ранней стадии.

Мы планируем использовать данную площадку для создания рейтингов сценаристов, режиссеров, продюсеров, творческих команд, работающих с детским и молодежным контентом. Мы сможем помочь студиям найти инвесторов или, например, сценаристу — партнеров для его сценария, заявлять их как участников, партнеров и членов Ассоциации на различных конкурсах и помочь в реализации и выходу к зрителю.

Кадр из советского детского фильма «Про Красную Шапочку. Продолжение старой сказки»

— А почему не продавать свой контент на другие каналы — федеральные или кабельные?

— Продадим — контент может потеряться, и аудитория, на которую мы рассчитывали, не увидит фильм. А учитывая, что большая часть детей, которым родители ставят мультфильмы, и более самостоятельная молодежь выбирают онлайн ресурсы, то смысл активно стучаться на федеральные каналы отпадает.

— Вернемся к теме кинематографа. Какие сейчас проблемы есть у детского кино в России?

— Их достаточно много. И решать их необходимо с очень большой скоростью, учитывая, как быстро растут и впитывают информацию наши дети. Вчера им еще были нужны мультфильмы, а сегодня они уже хотят смотреть крутых видеоблогеров, фантастические боевики и изучать новые технологии.

«Одна из проблем — это отсутствие хороших идей»

Министерство культуры не раз заявляло, что нет достойных сценариев для поддержки и приходится выделять средства лучшим из, к сожалению, худших. Как результат — сокращение количества участников в конкурсах. И это большая проблема, которой нужно активно заниматься, чтобы появлялись качественные сценарии, креативные и современные творческие команды, достойные молодые актеры, которые могли бы стать настоящими героями, ролевыми моделями для наших детей, и чтобы Министерство не поддерживало год за годом по 10−12 проектов. Нужно, чтобы это количество увеличивалось.

Кадр из советского детского фильма «Сказка о потерянном времени»

Но я бы еще сказал несколько слов о работе продюсеров, которые работают с детским кино и берут ответственность на себя в проекте.

Есть много примеров, когда сами продюсеры, получив поддержку Министерства, партнеров и спонсоров, не стремились вывести фильм в прокат по различным мотивам, хотя их кино было более-менее хорошим. Это говорит о том, что ответственность ложится не только на Министерство культуры, которому надо отчитываться о проделанной работе, но и на продюсеров, которые взяли часть отвественности на себя и решили снимать детское кино.

Есть, конечно же, хорошие и успешные примеры работы команды, продюсеров, которые снимают не только детское кино, но и детские телесериалы. И в этом случае их необходимо поддержать и помочь развиваться. Это в итоге поможет всем нам создать отрасль и целую индустрию детского кино, молодежного видеоконтента. Этим наша Ассоциация и будет заниматься.

— Как бороться с вышеперечисленными проблемами?

— Я бы сказал, что не бороться надо. Рецепт простой. Нужно эффективно и грамотно работать здесь и сейчас! Открыто и искренне. Особенно, когда речь идет о детях. Мы, как родители, прежде всего несем огромную ответственность перед детьми. Наша задача — сделать все возможное, чтобы у наших детей было все самое лучшее, чтобы они могли получать все самое качественное, смотреть хорошие и полезные мультфильмы, смотреть понятные детские и юношеские фильмы, изучать с помощью позитивного и современного видеоконтента новые технологи и т. д. Дети — это крепкий фундамент семьи, общества и государства в будущем. Необходимо формировать у них позитивный взгляд на жизнь и мир посредством различных ресурсов, в данном случае детского кино, о котором мы с вами говорим.

Но существуют и другие точки зрения. Например, взять сегодняшнюю ситуацию с взаимодействием между Министерством культуры и некоторыми студиями, которые участвуют в конкурсе.

Кадр из советского детского фильма «Приключения Петрова и Васечкина»

Они говорят и даже требуют средств на безвозмездной основе на производство, на прокат, на рекламу. Считают, что государство им должно. СТОП! Господа, а давайте перестанем требовать от государства все и вся. Давайте будем работать! Я считаю, что государство должно играть роль вспомогательную и поддерживающую, а не роль копилки. Например, Министерство должно поддерживать деньгами исключительно прокат или постпродакшн. А остальные средства должны предоставлять партнеры и спонсоры.

И тут всплывает еще одна проблема. Откуда маленьким студиям брать партнеров и поддержку? Вот тут как раз и важна роль Ассоциации, которая такие проекты может поддерживать.

Да, необходимо комплексное решение по многим вопросам, и да, государство должно быть заинтересовано в такого рода контенте. Это важно даже с точки зрения государственной политики и стратегии развития.

— Расскажите подробнее о тех задачах, которые будет выполнять Ассоциация.

— Работа Ассоциации в привлечении компаний, которые занимаются детским кино на всех уровнях. Создать рабочую группу, с которой совместно будет разработана дорожная карта, по которой мы и будем активно работать.

Мы хотим собрать и производителей, и дистрибьютеров, и инвесторов, и партнеров под одной крышей. Ассоциация — это большой общественный и бизнес проект. Сейчас мы ведем работу над проведением Первой национальной премии в области детского кино, проведение первого питчинга проектов. По факту мы начинаем строить и поднимать всю отрасль с нуля, а это очень ответственная, кропотливая и важная задача.

В советский период был комитет по детскому кино при Союзе кинематографистов, который возглавлял Ролан Быков . На данный момент такой организации, ответственного органа или представителя отвечающий за отрасль, за детское кино — нет. Что только ухудшает положение, так как некого спросить, некому дать по шапке или наоборот — поощрить за результаты. Министерству культуры сложно регулировать все процессы в данной сфере, когда нет единого органа, отвечающего за все процессы внутри данной отрасли.

Таким органом, мы рассчитываем, станет Ассоциация детского и молодежного кино, которая будет отвечать перед Министерством культуры и правительством за результат, за качество и за эффективность работы в сфере детского кино. И благодаря этому будущее у нашего детского кино есть! И оно очень перспективное во всех отношениях!

Кадр из советского детского фильма «Кортик»

— Вот есть, например, Ассоциация анимационного кино. Она сильно помогает в развитии отрасли?

— Работа Ассоциации анимационного кино фантастическая и невероятная. Им удалось поднять отрасль на самый высокий конкурентоспособный уровень. Вроде со стороны кажется, что ничего не происходит. Но на самом деле работа ведется практически в режиме 24 часа, благодаря этому мы имеем возможность сказать, что у нас в стране есть индустрия анимационных фильмов. Из-за этой эффективной работы государство активнее поддерживает отрасль в важных вопросах. От льгот до создания анимационного технопарка. Ассоциация помогает маленьким студиям найти себя и пробиться со своим проектами к зрителю. Можно смело сказать, что Ассоциация анимационного кино — это двигатель всей отрасли и индустрии анимационного кино.

— Каким будет кино, которое будет создавать Ассоциация детского кино? В лучших традициях советской школы?

— Мы не планируем копировать идеи советского времени и делать фильмы про пионеров, мы будем брать за пример посыл к аудитории, ту внутреннюю гармонию, открытость и легкость изложения. Сегодняшним детям нужно новое кино, современное и качественное. Нам нужно делать упор на тот посыл и мораль, которые были раньше, но на понятном и современном языке. Мы будем рассказывать о том, что окружает нынешних детей, об образе жизни, в котором они живут, про новые технологи и т. д. Для полета фантазии в нашем деле поле большое. Но не надо забывать о том, что существует огромное количество книг, рассказов, биографий деятелей культуры, известных первооткрывателей, писателей, историю которых было бы интересно экранизировать.

— Уже есть проекты в работе? О чем они?

Ильей Костюковым, Екатериной Волковой и — Да, есть. В работе сейчас фильм с рабочим названием «Поездка к деду». Над сценарием работает очень талантливый автор Андрей Золотарев . За его плечами несколько известных картин: «Призрак», «Притяжение», «Лед». Продюсером является один из успешных, на мой взгляд, нынешних продюсеров в области детского и семейного кино — Светлана Иванникова . Год назад ее фильм «Уроки выживания» (6+) с Денисом Никифоровым Александром Самойленко был в широком прокате на территории России, Казахстана, Белоруссии, Кипра и получил немало призов на различных кинофестивалях, в том числе и в Китае. Фильм приняли и полюбили и дети, и взрослые. Лично я смотрел фильм несколько раз сам и вместе с сыном. Также отмечу, что в Интернете за 7 месяцев его посмотрело более 12 миллионов человек. Для современного детского кино это огромный успех!

Кадр из российского детского фильма «Уроки выживания»

— «Поездку к деду» поддержали в Минкульте?

— Да. Но параллельно мы ищем дополнительное финансирование для более качественных, полномасштабных и эффектных съемок, которые запланированы этим летом и осенью. Сюжет фильма рассказывать не буду, дабы сохранить интригу. Скажу только, что это будет динамичная история про подростка, который увлекается автогонками, и его деда, с которым у парня далеко не всегда все складывается. В главных ролях будут известные актеры.

— Насколько меньше детских фильмов стало выходить со времен СССР?

— В прошлом году Министерство культуры поддержало 12 фильмов. В этом году цифра не поменяется, что является катастрофическим результатом. Эти 12 проектов можно считать за 0% контента, потому что до зрителя они могут не дойти. Они или останутся на полке, или отправятся в путешествие по многочисленным, не всегда нужным и не очень хорошего качества фестивалям, получат пару наград, а потом все равно отправятся на полку.

Не так давно был проведен анализ рынка за 7 лет. Результаты оказались очень плачевными. За 7 лет было создано около 77 детских фильмов. Из них только 20% дошли до зрителя. Тогда как в советское время детских фильмов делалось около 30 в год. Вы понимаете, какой это маленький показатель, есть проблема, и ее нужно решать. И мы знаем, как это сделать.

Кадр из российского молодежного фильма «14+»

— Может быть, детское кино просто перестало быть востребовано?

— Вовсе нет, мы проводили опросы и анализы. В его важности, в его существовании и развитии, и в выходе новых фильмов для детей заинтересованы все: и родители, и дети, и подростки, и даже правительство на всех уровнях. Но так как нет организации, отвечающей за отрасль, построить что-то большее невозможно. Как только Ассоциация начнет активную работу в этом направлении и сформирует предложения, поставит задачи и начнет полноценную работу, уверен, что уже в самое ближайшее время мы получим качественный, интересный нынешнему поколению и конкурентоспособный контент для детей и молодежи.

— Недавно стало известно, что детское кино может быть прибыльным, «Последний богатырь» собрал очень неплохую кассу. Вам понравился этот фильм?

— В плане качества картинки, подбора актеров и профессиональной работы команды — это однозначно успех. Интересно, круто, задорно, отлично! Но не все мне понравилось. В фильм постарались уместить, как мне показалось, все наши отечественные сказки, что создает некий винегрет и проблему в восприятии контента у детей. У детей формируется два направления. С одной стороны — класс, круто, много шуток, прикольно, детям нравится wow-эффект, которого добились авторы. А с другой стороны — а о чем фильм-то? А что это было? А кто есть кто? Дети быстро забудут сюжет. Я не буду спорить, что реакция у детей бывает разная. Я знаю тех, кто ходил на этот фильм в кинотеатры по 2 раза. Но нужно, наверное, понимание цели, чего мы хотим добиться, какой должен быть результат.

И опять же мы упираемся в тему отсутствия отечественного героя или примера для подражания.

Кадр из российского детского фильма «Последний богатырь»

— А какой герой нужен сейчас детям?

— В России нет своего крутого героя, как Человек-паук или Супермен. Сейчас крутость пытаются показать тачками, шмотками, курением сигарет и т. д. И дети берут пример с этого героя, другого-то нет. И проецируют все это в своей жизни. В школе, дома, на улице. И отсюда, к сожалению, происходят проблемы и катастрофы, о которых мы узнаем из сводок новостей. Жестокость, агрессия, безнаказанность, неуважение и прочее.

И как же важно иметь сейчас положительного российского современного героя. Который бы показывал правильное отношение к людям, обществу, жизни, учебе и себе. Чтобы он рассказывал, что такое доброта, дружба, школа, жизнь, как помочь, как вести себя, если приходится драться, как оставаться хорошим и добрым человеком, несмотря на возможные сложности. Дети — это наша с вами ответственность, то, что мы покажем, будет с ним до конца жизни.

— А дети еще смотрят советскую классику?

— С удовольствием. Я проводил опыты (в хорошем смысле) со своим 4-летним сыном. Мы смотрели «Приключения желтого чемоданчика», где нет никаких спецэффектов, но есть понятная мысль. Он не встал, не отвлекся и смотрел от и до. И недавно смотрели «Сказку о потерянном времени». С каким интересом он смотрел этот фильм, какие вопросы после просмотра он стал задавать, как он задумался о своих действиях! Вот цель детских фильмов. Чтобы ребенок задумался, проанализировал и применил это в жизни. Тут же диалог с родителями, вопрос/ответ, тут же позитивный настрой и стремление развиваться, учиться и т. д. Вот она ценность.

— Чтобы привлечь внимание детей нужна «сказочность» или взрослые темы?

— И сказка, и фильмы на взрослые темы. Дети всегда подражают старшим и скорее хотят повзрослеть, поэтому им нужно рассказать, а что на самом деле значит — быть взрослым. У Ассоциации детского кино большая подборка проектов, над которыми мы будем работать, на разные темы. Сказка тоже очень важна, и она должна быть. Дети живут в сказочном, добром и чистом мире. Для них это должен быть полет фантазии, полет раскрытия творческого потенциала, и ребенок должен ощущать его, он должен вдохновляться сказками.

Кадр из советского детского фильма «Приключения Электроника»

— А какие ваши любимые детские фильмы — наши советские и зарубежные?

— Советские почти все. Но самый-самый это, наверное, «Приключения Электроника». Там есть история взаимодействия и дурачество, мне там нравится эмоциональный эпизод, когда герой решил сделать все самостоятельно. Он был хулиганом и не хотел ничего делать, потом понял, что в нем нуждаются, от него ждут помощи, и он перестраивается. Это важная мысль. Из зарубежных — люблю все части «Один дома», много раз их пересматривал.

Кстати, о желании пересмотреть фильм. Сейчас большинство фильмов это «однодневки», я их так называю. Для просмотра один раз. Это, кстати, тоже показатель и качества фильма, и профессиональной работы команды и актеров. Если сравнивать между старыми фильмами и новыми, то чаще всего возникает желание пересмотреть именно старые картины. Что лично для меня является показателем нынешней киноиндустрии. Но это исключительно моя точка зрения, и она может быть подвергнута критике.

— На ваш взгляд, почему голливудские истории сейчас успешнее наших в прокате?

— Все просто. Все дело в отношении, подходу к производству и в бюджете. Правда, мы знаем примеры, что большой бюджет не всегда является залогом успеха. Проблема в том, как и кто снимает. Надо брать обычные, понятные всем истории и развивать их. У нас еще существуют некоторые проблемы в киноиндустрии, но благодаря работе Министерства культуры и нашим компаниям лидерам, постепенно мы начинаем сравниваться по качеству. Но есть куда расти.

Кадр из российского детского фильма «Последний богатырь»

— В российских фильмах должна пропагандироваться некая идеология, патриотизм?

— Вопрос спорный. Я думаю да, должна быть наша идеология. Вроде, балет и хоккей — это наше достояние. Но это должно быть сделано изящно. Таким образом, чтобы все люди в мире могли понять, о чем этот сюжет.

Но, к сожалению, на западе любят отмечать наши авторские фильмы, в которых мы показываем чересчур перевернутую изнанку. Алкоголики, все вокруг серое и темное, везде грязь, убийства и прочая чернуха. Разве Россия именно такая? Разве нет в ней красоты, чувственности и жизни? Почему бы нам не снимать фильмы в Сибири, на Байкале, на Кавказе — какие просторы и пейзажи. Не вижу смысла делать упор на социальные проблемы, с которыми необходимо бороться другими инструментами. Но этого, честно говоря, очень много у нас на экране, и это видят дети. И вырастают они с другим посылом к обществу и жизни. Очень хочется воздуха, чистого и свежего, особенно в детских фильмах. Про детей, о детях, с детьми — не важно. Хочется позитивного кино, светлого и доброго. Чтобы именного в таких красках о нас рассказывало кино зрителю во всем мире.

— А как вы относитесь к ремейкам?

— Я неплохо отношусь к ним. Особенно, когда это любимые герои. Но из фильмов получаются не всегда хорошие ремейки. Поэтому лучше, конечно, снимать новые истории. И если автор замахивается на ремейк, то он должен быть сделан на самом высоком уровне, чтобы достичь планки оригинального фильма. Иначе ждите провал. Один из таких примеров — «Хоттабыч». Честно скажу, он не удался.

Кадр из российского детского фильма «Хоттабыч»

— А есть запросы на игровые ремейки нашей классики, как у Disney ? Если бы у вас был шанс, какой ремейк вы бы сделали?

— Запросов на это нет. Не все компании готовы на это идти, имея опыт неуспешных проектов. Я бы сам с удовольствием снял бы полный метр «Маугли», несмотря на то, что уже скоро выйдет очередной зарубежный фильм про эту историю. Но, к сожалению, все упирается в бюджет. И чтобы нам снять хотя бы приблизительно такого качества фильм, нужно будет отдать только одной компании весь бюджет, выделенный на всю индустрию.

Еще я бы снял сказку «Вовка в тридевятом царстве» — отличная история с хорошей моралью, «Тайна третьей планеты» — уверен, это было бы не хуже «Алисы в Стране чудес», ну или «Простоквашино в кино» — почему бы и нет.

— Когда Ассоциация детского кино заработает в полную силу?

— Этот год у нас пойдет на становление, структурирование взаимодействий со всеми заинтересованными организациями и партнерами, на разработку «дорожной карты» и проработку некоторых значимых и флагманских проектов. Дальше будем наращивать обороты.

Задача Ассоциации детского и юношеского кино создать сильную и эффективную организацию, поднять отрасль детского кино на новый уровень, создать мощный кинобренд, индустрию и показать нашим детям качественную альтернативу зарубежному контенту.

Развиваться таким образом, чтобы достичь той ступени, на которой мы сможем конкурировать с западными детскими и семейными фильмами. А потом и перегнать их. Объем рынка очень велик, и нас ждет исключительный успех в нашем непростом, но очень интересном и важном деле. Все самое лучшее детям. Будущее у детского кино есть! И оно за нами!

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