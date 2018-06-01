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Александр Яцко недоволен руководством театра имени Моссовета
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Александр Яцко недоволен руководством театра имени Моссовета 

Teleprogramma.pro 16 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Александр Яцко актер театра и кино, а также экс-супруг Елены Валюшкиной. Многие зрители его полюбили за роли в таких картинах, как «Марш Турецкого», «Дорогая Маша Березина», «Закрытая школа» и за многие другие киноленты. Одно время он служил в театре на Таганке, а затем перешел в театр Моссовета, где работает уже четверть века. В недавнем интервью он признался, что за последние десять лет ситуация в театре изменилась в худшую сторону.
По словам Яцко, два года назад ушел из жизни худрук театра Павел Хомский, и его место заняла режиссерская коллегия из трех человек — Андрон Кончаловский, Сергей Юрский и Юрий Еремин. Директором стала Валентина Панфилова, которая является прекрасным администратором. Однако актер отметил, что она не умеет развивать учреждение в творческом плане. Также он не стал скрывать, что последние постановки в театре слабенькие и мало интересны зрителю.
«Reception поставил Юрский, он же сыграл главную роль. Но лучше бы он этого не делал. Это просто позор! И его личный, и театра. Старость — не радость», — высказался Яцко. «Они совершают колоссальную ошибку и портят себе репутацию. Я бешусь от того, что происходит», — добавил артист. Он считает, что театру Моссовета нужны перемены и новый руководитель, который будет всего себя отдавать работе. Александр Владимирович также отметил, что к талантливым актерам в театре относятся с настороженностью, а хорошим не дают ролей, об этом он рассказал EG.ru.
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