Вышел трейлер российского семейного фильма «Наши дети»

«Наши дети» — это история о двух очень разных семьях, случившаяся под Новый год. На праздничном представлении переплетаются судьбы двух очень разных девочек. Соня — дочь богатого папы, а Катя растет в детдоме. Казалось бы, у девочек нет ничего общего, но вместе они любят одну и ту же сказку. И именно из-за этой сказки Соня решает поменяться с Катей местами…

Семейная история «Наши дети» выйдет в российский прокат 27 декабря.

Источник: iVideos

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