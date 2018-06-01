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Вышел трейлер российского семейного фильма «Наши дети»
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Вышел трейлер российского семейного фильма «Наши дети» 

Tlum.ru 37 минут назад
Фото: Tlum.ru
В Сети появился первый ролик российского семейного фильма «Наши дети». Фильм выйдет под Новый год, в нем сыграют звезды нашего кинематографа — Оксана Акиньшина и Михаил Ефремов. Режиссер фильма — Артем Аксененко.
«Наши дети» — это история о двух очень разных семьях, случившаяся под Новый год. На праздничном представлении переплетаются судьбы двух очень разных девочек. Соня — дочь богатого папы, а Катя растет в детдоме. Казалось бы, у девочек нет ничего общего, но вместе они любят одну и ту же сказку. И именно из-за этой сказки Соня решает поменяться с Катей местами…
Семейная история «Наши дети» выйдет в российский прокат 27 декабря.
Источник: iVideos
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