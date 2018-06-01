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Киностудия Горького представит два проекта на XXIX Открытом российском фестивале «Кинотавр»
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Киностудия Горького представит два проекта на XXIX Открытом российском фестивале «Кинотавр» 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Фильм «Мёртвые ласточки» — это мистический триллер, который связан с фольклорными традициями, архаичной сказкой. Съёмки прохдили под Ярославлем в 2017 году в мрачной обстановке северного леса. Автор сценария и режиссёр фильма — выпускница ВГИКа Наталья Першина. По сюжету театральный осветитель Кулик и солист театра Саша едут на рыбалку в российскую глубинку, в древний лес, где водятся духи — например, Кикимора, которая влюбляется в Сашу, который, однак, привык управлять женщинами и пытается её использовать. Но нечистую силу нельзя так просто одолеть.
Второй проект — короткометражный фильм «Кастинг», который рассказывает о том, как мать отправляет дочь на кинопробы, чтобы реализовать свою мечту. Девочка мечтает совсем о другом, и между ними происходит конфликт, который приводит к неожиданному финалу.
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