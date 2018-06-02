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Фильм Серебренникова откроет «Кинотавр»
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Фильм Серебренникова откроет «Кинотавр» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
29-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» начнет работу сегодня в Сочи. Торжественная церемония пройдет в Зимнем театре, после чего состоится показ нашумевшего фильма «Лето» Кирилла Серебренникова, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля.
Сегодня же Ирине Скобцевой будет вручен спецприз с формулировкой «За трепетность таланта и чарующую женственность».
Жюри основного конкурса возглавляет режиссер Алексей Попогребский.
В рамках кинофорума пройдет специальный показ последнего фильма Веры Глаголевой про русскую глубинку «Не чужие». На закрытии фестиваля 10 июня покажут «Дело Собчака» Веры Кричевской.
«Кинотавр» — открытый российский кинофестиваль, проводится в Сочи с 1991 года. Организаторами фестиваля являлись Марк Рудинштейн и Олег Янковский.
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