Фильм Серебренникова откроет «Кинотавр» 

29-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» начнет работу сегодня в Сочи. Торжественная церемония пройдет в Зимнем театре, после чего состоится показ нашумевшего фильма «Лето» Кирилла Серебренникова, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля.
Сегодня же Ирине Скобцевой будет вручен спецприз с формулировкой «За трепетность таланта и чарующую женственность».
Жюри основного конкурса возглавляет режиссер Алексей Попогребский.
В рамках кинофорума пройдет специальный показ последнего фильма Веры Глаголевой про русскую глубинку «Не чужие». На закрытии фестиваля 10 июня покажут «Дело Собчака» Веры Кричевской.
«Кинотавр» — открытый российский кинофестиваль, проводится в Сочи с 1991 года. Организаторами фестиваля являлись Марк Рудинштейн и Олег Янковский.