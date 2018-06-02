Фильм Серебренникова откроет «Кинотавр»

29-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» начнет работу сегодня в Сочи. Торжественная церемония пройдет в Зимнем театре, после чего состоится показ нашумевшего фильма «Лето» Кирилла Серебренникова , передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Сегодня же Ирине Скобцевой будет вручен спецприз с формулировкой «За трепетность таланта и чарующую женственность».

Жюри основного конкурса возглавляет режиссер Алексей Попогребский

В рамках кинофорума пройдет специальный показ последнего фильма Веры Глаголевой про русскую глубинку «Не чужие». На закрытии фестиваля 10 июня покажут «Дело Собчака» Веры Кричевской