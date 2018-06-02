«Кинотавр» накроет волна молодого кино

Чем дальше, тем очевиднее: «Кинотавр» больше и сильнее, чем Московский кинофестиваль. Это тут главные премьеры, это в Сочи определяют, что будут смотреть зрители до конца года, это здесь звезды, причем без ненужного пафоса.

Главное отличие этого года — новый конкурс дебютов. Их в этом году, благодаря субсидиям Минкульта , пришло такое количество, что жюри решило сформировать отдельный смотр. Самая интригующая работа рифмуется с «Летом» Кирилла Серебренникова

Александр Голубчиков главный редактор портала Filmz.ru «В дебютах очень ожидаемая работа „Кислота“ Александра Горчилина , актера театра „Гоголь-центр“ и ученика Серебренникова. До этого заявлял себя очень интересными и неординарными работами Валерии Гай Германики, в фильме „Да и да“. И вот теперь он с полным метром в конкурсе „Кинотавра“. Это, конечно, большое событие для фестиваля. Есть режиссеры в дебютах, которые учились у Сокурова, и это тоже новая волна молодого кино».

«Слоны могут играть в футбол» — новая работа Михаила Сегала про мужчину, который крутит сразу с несколькими барышнями. Пять лет назад альманах Сегала «Рассказы» разобрали на цитаты, так что эту ленту тоже ждут.

Ольга Белик шеф-редактор сайта Hollywood Reporter «В этом году везде просто какая-то потрясающая программа. Абсолютно все фильмы сильные, интересные, ожидаемые более или менее, но я могла бы выделить фильм „Война Анны“ Алексея Федорченко . Все пытаются сравнить с Анной Франк, но на самом деле это не так — просто такое совпадение имени героини. Фильм о девочке, о войне, о всех этих ужасах, но по-доброму. Также в конкурсе будет представлен новый фильм Александра Гордона „Дядя Саша“, интересно его увидеть. Он считается комедией, но посмотрим, что получится».