«Кинотавр» накроет волна молодого кино 

Чем дальше, тем очевиднее: «Кинотавр» больше и сильнее, чем Московский кинофестиваль. Это тут главные премьеры, это в Сочи определяют, что будут смотреть зрители до конца года, это здесь звезды, причем без ненужного пафоса.
Главное отличие этого года — новый конкурс дебютов. Их в этом году, благодаря субсидиям Минкульта, пришло такое количество, что жюри решило сформировать отдельный смотр. Самая интригующая работа рифмуется с «Летом» Кирилла Серебренникова.
Александр Голубчиков главный редактор портала Filmz.ru «В дебютах очень ожидаемая работа „Кислота“ Александра Горчилина, актера театра „Гоголь-центр“ и ученика Серебренникова. До этого заявлял себя очень интересными и неординарными работами Валерии Гай Германики, в фильме „Да и да“. И вот теперь он с полным метром в конкурсе „Кинотавра“. Это, конечно, большое событие для фестиваля. Есть режиссеры в дебютах, которые учились у Сокурова, и это тоже новая волна молодого кино».
В основном конкурсе — Авдотья Смирнова с фильмом «История одного назначения» про Льва Толстого с Ириной Горбачевой в роли Софьи Андреевны. Автор сериала «Пьяная фирма» Григорий Константинопольский везет «Русского беса» про конец 90-х: ожидается, что все будет очень лихо.
«Слоны могут играть в футбол» — новая работа Михаила Сегала про мужчину, который крутит сразу с несколькими барышнями. Пять лет назад альманах Сегала «Рассказы» разобрали на цитаты, так что эту ленту тоже ждут.
Ольга Белик шеф-редактор сайта Hollywood Reporter «В этом году везде просто какая-то потрясающая программа. Абсолютно все фильмы сильные, интересные, ожидаемые более или менее, но я могла бы выделить фильм „Война Анны“ Алексея Федорченко. Все пытаются сравнить с Анной Франк, но на самом деле это не так — просто такое совпадение имени героини. Фильм о девочке, о войне, о всех этих ужасах, но по-доброму. Также в конкурсе будет представлен новый фильм Александра Гордона „Дядя Саша“, интересно его увидеть. Он считается комедией, но посмотрим, что получится».
А еще в конкурсе бывший директор киностудии имени Горького Сергей Ливнев. После 25-летнего перерыва в режиссуре он возвращается со старомодной — в хорошем смысле — драмой «Ван Гоги» об отношениях отца и сына с Алексеем Серебряковым в главной роли. Жюри основного конкурса возглавляет Алексей Попогребский.