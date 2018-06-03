Продюсер фильма Серебренникова заявил о возможном написании книги о съемках картины «Лето»

СОЧИ, 3 июня. /ТАСС/. Илья Стюарт, спродюсировавший фильм «Лето» Кирилла Серебренникова, задумывается над написанием книги про съемки картины. Об этом он сказал в воскресенье на пресс-конференции в рамках сочинского кинофестиваля «Кинотавр», где 2 июня прошла российская премьера ленты.

Серебренников находится сейчас под домашним арестом по обвинению в мошенничестве. «Мне кажется, мы когда-нибудь напишем книгу об этих обстоятельствах [про съемки], — сказал Стюарт. — Нам повезло, хотя везение очень некорректное слово. Большую часть фильма удалось снять в Петербурге вместе с Кириллом Серебренниковым». По словам продюсера, режиссер «репетировал подробно каждую сцену вместе с камерой».

"То, что нам удалось доснять без него, это технические сцены, — пояснил Стюарт. — А дальше, как всем известно, не нарушая домашнего ареста, Серебренников доделал фильм сам, что было важно для нас, так как это авторское кино".

Картина «Лето» была включена в основной конкурс 71-го Каннского кинофестиваля. В российский прокат она выйдет 7 июня. Главные роли в фильме исполняют Рома Зверь, Ирина Старшенбаум и Тео Ю. Сюжет картины основан на малоизвестной истории отношений Майка Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя.

Продюсер добавил, что «кино не совсем и не только об этих людях, оно о поколении, смене поколений, оно, как ни странно, и о сегодняшнем дне». Стюарт считает, что это «признак великого режиссера, когда он, касаясь любой темы, говорит о сегодняшнем дне».