Ещё
Продюсер фильма Серебренникова заявил о возможном написании книги о съемках картины «Лето»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

Продюсер фильма Серебренникова заявил о возможном написании книги о съемках картины «Лето» 

ТАСС 4 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
СОЧИ, 3 июня. /ТАСС/. Илья Стюарт, спродюсировавший фильм «Лето» Кирилла Серебренникова, задумывается над написанием книги про съемки картины. Об этом он сказал в воскресенье на пресс-конференции в рамках сочинского кинофестиваля «Кинотавр», где 2 июня прошла российская премьера ленты.
Серебренников находится сейчас под домашним арестом по обвинению в мошенничестве. «Мне кажется, мы когда-нибудь напишем книгу об этих обстоятельствах [про съемки], — сказал Стюарт. — Нам повезло, хотя везение очень некорректное слово. Большую часть фильма удалось снять в Петербурге вместе с Кириллом Серебренниковым». По словам продюсера, режиссер «репетировал подробно каждую сцену вместе с камерой».
"То, что нам удалось доснять без него, это технические сцены, — пояснил Стюарт. — А дальше, как всем известно, не нарушая домашнего ареста, Серебренников доделал фильм сам, что было важно для нас, так как это авторское кино".
Картина «Лето» была включена в основной конкурс 71-го Каннского кинофестиваля. В российский прокат она выйдет 7 июня. Главные роли в фильме исполняют Рома Зверь, Ирина Старшенбаум и Тео Ю. Сюжет картины основан на малоизвестной истории отношений Майка Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя.
Продюсер добавил, что «кино не совсем и не только об этих людях, оно о поколении, смене поколений, оно, как ни странно, и о сегодняшнем дне». Стюарт считает, что это «признак великого режиссера, когда он, касаясь любой темы, говорит о сегодняшнем дне».
ТАСС: последние новости
Умер актер театра "Современник" Юрий Рашкин Александр Домогаров отметит 55 летие концертом “Улица Кедрова, д.16, кор.1. Возвращаюсь” Телом и делом: фильм "Красный воробей" о русских шпионках-обольстительницах
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, чью карьеру уничтожила одна роль2
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть14
Тест: из какого мультфильма это животное?
Ляпы в советских кинохитах9
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки2
Видео
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино Другое
10:51
Почему мультики отличаются в разных странах
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение