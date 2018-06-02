Ещё
В России впервые показали фильм «Лето» Кирилла Серебренникова
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

В России впервые показали фильм «Лето» Кирилла Серебренникова 

Newsru.com 2 июня 2018
Фото: Newsru.com
Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» в субботу был впервые показан в России. Премьера картины состоялась после церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.
"Этот режиссер необычайно талантлив, очень свободен", — заявил со сцены президент «Кинотавтра» Александр Роднянский, анонсируя показ «Лета». В свою очередь продюсер киноленты Илья Стюарт отметил, что Серебренников «пытался передать в своем фильме эмоцию абсолютной свободы». Он также выразил надежду, что с режиссером «все будет хорошо».
Картина Серебренникова «Лето» рассказывает о молодости Виктора Цоя и становлении рок-культуры в Ленинграде 1980-х годов. Одну из главных ролей в ней сыграл лидер «Зверей» Рома Зверь. На экране он предстает в образе основателя и лидера культовой рок-группы «Зоопарк» Майка Науменко.
Примечательно, что фильм «Лето» был показан на Каннском фестивале, открыв основную конкурсную программу, и был крайне положительно встречен критикой. Главную награду мероприятия кинолента заполучить не смогла, однако жюри фестиваля
наградило
группу «Звери» за музыку к «Лету».
Сам Кирилл Серебренников приехать в Канны на фестиваль не смог, так как в России режиссер находится под домашним арестом, будучи обвиняемым по делу о хищении. Фигурантов дела «Седьмой студии» подозревают в хищении 133 млн рублей, выделенных из бюджета организации в 2011 — 2014 годах на реализацию проекта «Платформа».
Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа 2017 года. В настоящее время следственные действия по делу завершены. Обвиняемые и их адвокаты знакомятся с материалами расследования.
Newsru.com: последние новости
Том Круз на съемках "Миссия невыполнима: Последствия" совершил затяжной прыжок HALO с высоты 7 км и уже снимается в новом кино (ВИДЕО) Фильм "Красный воробей" о балете, сексе и шпионах с Дженнифер Лоуренс, покинувшей кино ради борьбы с коррупцией, вышел. Но вышел "ниже плинтуса" Актриса Джулианна Маргулис раскрыла подробности попытки домогательства со стороны Стивена Сигала - он хотел погадать ей по ладони
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть15
Актеры, чью карьеру уничтожила одна роль14
Ляпы в советских кинохитах9
Кто убил заслуженного артиста РСФСР Юрия Каморного27
Тест: помните ли вы сериал «Скорая помощь»?
Видео
02:24
Почему фильм Серебренникова не о Цое
Кино
02:37
Том Круз прыгал с парашютом ради сцены фильма
Кино
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
15:26
Актеры, навсегда застрявшие в одной роли
Кино
06:50
Как меняются герои мультиков в разных странах
Кино
02:58
Крамаров флиртовал со всем женщинами
Кино
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение