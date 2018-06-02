В России впервые показали фильм «Лето» Кирилла Серебренникова

Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» в субботу был впервые показан в России. Премьера картины состоялась после церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

"Этот режиссер необычайно талантлив, очень свободен", — заявил со сцены президент «Кинотавтра» Александр Роднянский , анонсируя показ «Лета». В свою очередь продюсер киноленты Илья Стюарт отметил, что Серебренников «пытался передать в своем фильме эмоцию абсолютной свободы». Он также выразил надежду, что с режиссером «все будет хорошо».

Картина Серебренникова «Лето» рассказывает о молодости Виктора Цоя и становлении рок-культуры в Ленинграде 1980-х годов. Одну из главных ролей в ней сыграл лидер «Зверей» Рома Зверь. На экране он предстает в образе основателя и лидера культовой рок-группы «Зоопарк» Майка Науменко

Примечательно, что фильм «Лето» был показан на Каннском фестивале, открыв основную конкурсную программу, и был крайне положительно встречен критикой. Главную награду мероприятия кинолента заполучить не смогла, однако жюри фестиваля

наградило

группу «Звери» за музыку к «Лету».

Сам Кирилл Серебренников приехать в Канны на фестиваль не смог, так как в России режиссер находится под домашним арестом, будучи обвиняемым по делу о хищении. Фигурантов дела «Седьмой студии» подозревают в хищении 133 млн рублей, выделенных из бюджета организации в 2011 — 2014 годах на реализацию проекта «Платформа».

Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа 2017 года. В настоящее время следственные действия по делу завершены. Обвиняемые и их адвокаты знакомятся с материалами расследования.