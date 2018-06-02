Алиса Бруновна Фрейндлих

Дата рождения: 8 декабря 1934 года

Место рождения: Ленинград, РСФСР, СССР

Знак Зодиака: Стрелец

Родилась она в Ленинграде и до сих пор живёт в нём, не изменяя любимому городу. Здесь ребёнком она пережила блокаду, бомбёжки, голод. Но даже в самые тяжёлые минуты мечтала выступать на сцене, как и её отец — актёр Бруно Артурович Фрейндлих . Он рано ушёл из семьи, но всегда поддерживал любимую дочь. Мать — Ксения Фёдоровна Фрейндлих (в девичестве Фёдорова) — всегда была рядом с дочерью. Но ушла из жизни в 1971 году.

Алиса была девочкой артистичной. Но заниматься ею было некому и некогда: в 1941 году, после её поступления в первый класс, 8 сентября начался тяжелейший период в жизни жителей города на Неве — блокада.

Окончив школу, Алиса поступила в театральный институт имени А. Н. Островского. Тень славы отца падала на юную артистку. И все вокруг шептались, что поступила в вуз она только благодаря папе. И этот комплекс ей приходилось преодолевать очень долго.

И затем был Театр имени Комиссаржевской. Работая в нём, она снималась в эпизодах в разных картинах.

В те годы роли в кино хотя бы эпизодические, молодой актрисе доставались с трудом. Всю жизнь она слышала одно и то же: «некиногенична, неправильная скульптура лица». Её много пробовали и мало снимали. К тому же всю жизнь ей приходилось доказывать, что она достойная дочь своего знаменитого отца.

В Театре имени Комиссаржевской Фрейндлих проработала до 1961 года, а потом ушла в Театр имени Ленсовета к режиссеру Игорю Петровичу Владимирову , за которого вышла замуж. Алиса Бруновна стала главной актрисой этого театра.

А с кинематографом любовь и дальше не складывалась. Достойную таланта актрисы работа в кино Фрейндлих получила только в середине 1960-х: Элем Климов утвердил её на роль Маши в комедии «Похождения зубного врача». Здесь впервые она разделила экранное пространство с Андреем Мягковым . Однако фильм не дошёл до широкого зрителя. Цензура положила его на полку, усмотрев в невинной лирической комедии, пародию на советскую действительность. В кинотеатры лента попала только в 1987 году.

Известно, что режиссёр Эльдар Рязанов дважды пытался снять её в своих картинах. Он пробовал Фрейндлих на роль Шурочки в «Гусарской балладе», но Алиса Бруновна не прошла пробы. Как сказал сам режиссёр: роль девушки-подростка не подходила столь женственной Алисе. Потом Эльдар Александрович решил снять ее в роли старой девы Алевтины в «Зигзаге удачи» и отправил любимой актрисе сценарий. Но неожиданно получил отказ: Фрейндлих ждала дочь Варвару.

Мастерство актрисы, умение передать боль, отчаяние и тихое смирение одним взглядом, ничего не изображая, утвердили режиссёра Андрея Тарковского пригласить Алису Фрейндлих на роль в драме «Сталкер». Режиссёр даже хотел оставить в фильме кадры её монолога, снятые во время проб. Но во время съёмок на актрисе был другой шарф, а затем случился брак материала, и монолог пришлось снимать в третий раз, что не помешало ему войти в историю кино.

А с Рязановым и Мягковым они встретились в 1976 году на съемочной площадке ленты «Служебный роман». Правда, не обошлось без сложностей. На съёмки в Москву из театра им. Ленсовета отпускали с неохотой. Фрейндлих бесконечно каталась на «Красной стреле» между двумя столицами: с площадки на сцену — и обратно. Именно эта картина сделала её всенародной любимицей и настоящей звездой. Поклонники присылали актрисе мешки писем, а на спектакли в Ленинград приезжали уже не только заинтересованные режиссеры, но и зрители со всех уголков страны, ведь комедию посмотрело около 60 миллионов человек. А на полученный гонорар актриса купила первую в жизни машину.

Также легко, как перевоплощение в мымру Калугину, Фрейндлих дался образ королевы Анны из картины «Д’Артаньян и три мушкетёра» Георгия Юнгвальда-Хилькевича

В 1980-х Фрейндлих расстаётся с Игорем Владимировым и в 1983 году по приглашению Георгия Товстоногова переходит в БДТ, где работает по настоящее время.

Прима провинциального театра в фильме «Успех» режиссёра Константина Худякова — одна из ролей Фрейндлих, которую порой ассоциируют с самой актрисой. Зрителям казалось, что она играет себя. Хотя образ горделивой и неприступной звезды далёк от реальной Алисы Бруновны, которая любит грызть семечки и собирать грибы. Фильм вышел в 1984 году, в один год с «Жестоким романсом» и сейчас многими позабыт, хотя это добротная психологическая драма о цене успеха.

Конец 1980-х и 1990-е годы в российской киноиндустрии были не богаты на роли, которые походили бы актрисе по масштабу. В эти годы с её участием вышли всего пять картин. Например, «Подмосковные вечера» Валерия Тодоровского . Зато на сцене БДТ она вновь блистала в главных ролях. Много раз делила сцену с давним другом Олегом Басилашвили и с дочерью Варварой.

Начало нулевых в кино Алиса Бруновна встретила в образе детектива-любителя Ольги Тумановой из «Женской логики», а позже возвращалась на экран ещё в образе матери Иосифа Бродского в картине «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину». Всего в это время снялась в около 15 фильмах.

Андрей Петров, Сегодня Фрейндлих нечасто появляется на экранах. Заинтересовать её сценарием непросто. За последние несколько лет это удалось только Валерию Тодоровскому и Владимиру Котту . Тодоровский рассказывал, что Алису Бруновну даже не пришлось уговаривать. После прочтения сценария картины «Большой», она поняла, что ей есть, что играть. А режиссёр «Карпа отмороженного» Владимир Котт подкупил Фрейндлих не только неожиданным образом простой деревенской пенсионерки, но и партнёрством с другой великой театральной актрисой — Мариной Неёловой . Но, к сожалению, в последнее время не нашлось применения вокальным данным Фрейндлих. А ведь актрису помнят не только благодаря ролям, но и песням, которые для неё писали Микаэл Таривердиев Геннадий Гладков . Артистка пела в кино и на сцене, а студия «Мелодия» выпускала пластинки «Поёт Алиса Фрейндлих» с главными хитами из фильмов и спектаклей.

Хочется верить, что в нашем кинематографе появятся ещё роли и судьбы, которые заинтересуют Алису Фрейндлих.

Личная жизнь

Второй брак с театральным режиссёром и актёром Игорем Владимировым продлился около двадцати лет. В браке родилась дочь Варвара. Она актриса театра и кино. Есть сын Никита.

В третий раз Фрейндлих вышла замуж за художника Юрия Соловья. Но и с ним они развелись в начале 1990-х.

Фильмография

1955 — «Неоконченная повесть» и «Таланты и поклонники»

1957 — «Бессмертная песня»

1958 — «Город зажигает огни»

1959 — «Повесть о молодожёнах»

1961 — «Полосатый рейс»

1964 — «Фро»

1965 — «Первый посетитель» и «Похождения зубного врача»

1966 — Телеспектакль «12 стульев» и «Три толстяка»

1967 — «Его звали Роберт»

1968 — «Город и песня» и «Любить»

1969 — «Вальс», «Вчера, сегодня и всегда», «Семейное счастье»

1970 — «Тайна железной двери»

1972 — «Моя жизнь»

1973 — «Исполняющий обязанности» и «Мелодии Верийского квартала»

1974 — «Анна и Командор» и «Соломенная шляпка»

1975 — «Агония»

1976 — «Всегда со мною…» и «Принцесса на горошине»

1977 — «Служебный роман» и «Поезд памяти»

1978 — «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Старомодная комедия» и «Комедия ошибок»

1979 — «Сталкер»

1980 — «Сергей Иванович уходит на пенсию», «Три года»

1981 — «Опасный возраст» и «Спасибо за нелётную погоду»

1982 — «Два голоса» и «Пятый десяток»

1983 — «Клетка для канареек»

1984 — «Жестокий романс» и «Успех»

1985 — «Простая смерть»

1986 — «Прости» и «Тайна Снежной королевы»

1987 — «Чехарда»

1988 — «Будни и праздники Серафимы Глюкиной»

1989 — «Последний пылкий влюблённый»

1992 — «Мушкетёры двадцать лет спустя»

1993 — «Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя»

1994 — «Подмосковные вечера» и «Охота»

1995 — «Исповедь незнакомцу»

2002 — «Женская логика» и «Женская логика 2»

2003 — «Женская логика 3»

2004 — «Женская логика 4» и «На Верхней Масловке»

2006 — «Женская логика 5»

2008 — «Васильевский остров», «Марево» и «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину»

2009 — «Возвращение мушкетёров»

2014 — «Бульварное кольцо» и «Линия Марты»

2017 — «Большой» и «Карп отмороженный»

Награды и звания

1965 — почётное звание «Заслуженная артистка РСФСР»

1971 — почётное звание «Народная артистка РСФСР»

1981 — почётное звание «Народная артистка СССР»