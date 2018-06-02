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Платоновфест приглашает воронежцев на бесплатные кинопоказы
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Платоновфест приглашает воронежцев на бесплатные кинопоказы 

АиФ 58 минут назад
Фото: АиФ
В рамках Платоновского фестиваля искусств пройдут бесплатные кинопоказы.
По вечерам в «Доме губернатора» будут показывать фильмы с участием великого актера Михаила Чехова — племянника выдающегося писателя Антона Чехова. Сниматься в кино он начал еще в России. Продолжил в Германии, и, наконец, последний период жизни и творчества Михаила Чехова оказался почти целиком связанным с Голливудом, где он играл сам и давал уроки Мэрилин Монро, Марлону Брандо, Юлу Бриннеру, Ингрид Бергман, Гари Куперу, Энтони Куину и многим другим более или менее известным актерам американской «фабрики грёз».
Расписание кинопоказов:
7 июня в 20:00 — Документальный фильм «Голливудская улыбка Михаила Чехова» (2005). Режиссер — Александр Кривонос, сценарий Андрея Кириллова.8 июня в 20:00 — «Человек из ресторана» (1927). Режиссер — Яков Протазанов.9 июня в 20:00 — «Песнь о России» (1944). Режиссер — Григорий Ратов и Лацло Бенедек.10 июня в 20:00 — Отрывки из американских фильмов с участием Михаила Чехова. Монтаж из эпизодических ролей Чехова в голливудских фильмах: «В наше время» (1944), «Клянусь!» (1946), «Видение розы» (1946), «Техас, Бруклин и небеса» (1948), «Приглашение» (1952), «Каникулы для грешников» (1952), «Рапсодия» (1954).11 июня в 20:00 — «Завороженный» (1945). Режиссер — Альфред Хичкок.
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