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Ирина Скобцева получила награду «Кинотавра»
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Ирина Скобцева получила награду «Кинотавра» 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 3 июня — Новая Кубань. На открывшемся вчера в Сочи кинофестивале «Кинотавр» почётный приз «За трепетность таланта и чарующую женственность» получила народная артистка РСФСР Ирина Скобцева, сообщает РИА-Новости. Сама Скобцева не присутствовала на фестивале, поэтому награду получил её сын — режиссер Сергей Бондарчук.
Вдова известного режиссера Сергея Бондарчука актриса Ирина Скобцева сыграла свою первую роль в 1955 году, воплотив образ Дездемоны в картине Сергея Юткевича «Отелло». За эту роль она получила приз Каннского фестиваля «Мисс шарм». За свою многолетнюю карьеру она сыграла множество ролей и в фильмах мужа — «Война и мир», «Они сражались за Родину» и других.
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