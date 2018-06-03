Ирина Скобцева получила награду «Кинотавра»

Краснодар. 3 июня — Новая Кубань. На открывшемся вчера в Сочи кинофестивале «Кинотавр» почётный приз «За трепетность таланта и чарующую женственность» получила народная артистка РСФСР Ирина Скобцева , сообщает РИА-Новости . Сама Скобцева не присутствовала на фестивале, поэтому награду получил её сын — режиссер Сергей Бондарчук

Вдова известного режиссера Сергея Бондарчука актриса Ирина Скобцева сыграла свою первую роль в 1955 году, воплотив образ Дездемоны в картине Сергея Юткевича «Отелло». За эту роль она получила приз Каннского фестиваля «Мисс шарм». За свою многолетнюю карьеру она сыграла множество ролей и в фильмах мужа — «Война и мир», «Они сражались за Родину» и других.