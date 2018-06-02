Российская премьера фильма «Лето» Кирилла Серебренникова прошла на «Кинотавре» 

СОЧИ, 2 июня. /ТАСС/. Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» впервые был показан в субботу в России. Премьера картины состоялась после церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, передает корреспондент ТАСС.
Серебренников находится сейчас под домашним арестом по обвинению в мошенничестве. «Этот режиссер — необычайно талантлив, очень свободен», — сказал со сцены президент «Кинотавра» Александр Роднянский.
В свою очередь продюсер «Лета» Илья Стюарт отметил на премьере, что Серебренников «пытался передать в своем фильме эмоцию абсолютной свободы». Он добавил, что съемочная группа «верит в то, что будет хорошо».
Картина «Лето» была включена в основной конкурс 71-го Каннского кинофестиваля, в российский прокат она выйдет 7 июня. Главные роли в фильме исполняют Рома Зверь, Ирина Старшенбаум и Тео Ю. Сюжет картины основан на малоизвестной истории отношений Майка Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя.