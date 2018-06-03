Биография Всеволода Шиловского

Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист РСФСР Всеволод Николаевич Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве.

С детства мечтал стать артистом, занимался в драматическом кружке и студии при Доме учителя.

В 1956-1957 годах работал слесарем на Московском станкостроительном заводе «Салют».

В 1961 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Александра Карева ) и был приглашен в труппу МХАТа. Одной из первых его ролей был Керубино из «Женитьбы Фигаро» Пьера Бомарше . В последующие годы сыграл роль Костылева в спектакле «На дне» Максима Горького, также исполнил роль Васьки-Окорока в спектакле «Бронепоезд 14-69» Всеволода Иванова

Одновременно с этим Шиловский начал преподавать в школе-студии МХАТ и дебютировал как режиссер, поставив со студентами пьесу Жана Ануя «Медея». Впоследствии Всеволод Шиловский выступил режиссером целого ряда спектаклей МХАТа: «На всякого мудреца довольно простоты», «Сладкоголосая птица юности», «Свои люди сочтемся», «Мятеж», «Волоколамское шоссе», «Моя профессия — синьор из общества», «Тихо репетируем Толстого».

В 2009 году организовал Театр-студию Всеволода Шиловского.

На первую роль в кино Всеволода Шиловского пригласил режиссер Василий Пронин . Актер сыграл небольшую роль пассажира в семейной драме «Наш дом» (1965).

В последующие годы снялся в фильмах «Любимая женщина механика Гаврилова» (1981), «Никколо Паганини» (1982), «Голос» (1982), «Военно-полевой роман» (1983), «Торпедоносцы» (1983), «Скорость» (1983), «Жизнь Клима Самгина» (1986-1988), «Апелляция», (1987), «Интердевочка» (1989), «Барханов и его телохранитель», (1996), «Дальнобойщики» (2001), Я не я", (2008), «Дело чести», 2013), и другие.

За роль священника Еремея в фильме «Жила-была одна баба» (2011) Шиловский был удостоен специального приза имени Анатолия Папанова на Всероссийском кинофестивале актеров-режиссеров «Золотой Феникс» (2012).

В кино Всеволод Шиловский сыграл более 150 ролей.

В 1970-е годы Всеволод Шиловский дебютировал как режиссер, став постановщиком первого советского телесериала «День за днем» (1971). В 1976 году Шиловский поставил еще один многосерийный фильм — «В одном микрорайоне». В 1985 году на экраны вышла комедия «Миллион в брачной корзине», главные роли в которой исполнили Михаил Ширвиндт , Софико Чиареули и Ларисой Удовиченко

В некоторых своих картинах ("Избранник судьбы" (1987), «Линия смерти» (1991)) Всеволод Шиловский исполнил главные роли. Популярностью у зрителей пользовалась его лента «Кодекс бесчестия» (1993). В новом веке, после некоторого перерыва, Всеволод Шиловский вернулся к режиссуре, сняв шестисерийный фильм «Люди и тени» (2001). В последующие годы вышли картины «Не все кошки серы» (2004), «Полиция Хоккайдо. Русский отдел» (2007-2011).

В 1961-1980 годах — преподаватель актерского мастерства в школе-студия МХАТ.

С 1995 года — профессор Всероссийского государственном университете кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), руководитель мастерской Высших курсов кино и телевидения ВГИК.

Президент Всероссийского кинофестиваля актеров-режиссеров «Золотой Феникс».

Член Гильдии кинорежиссеров России.

Член Союза театральных деятелей России.

Народный артист РСФСР (1986).

Награжден орденом Дружбы (1997), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006), орденом Почета (2015).

Автор автобиографической книги «Две жизни» (2011).

У актера двое сыновей. Старший сын Илья — сценарист и режиссер. Младший сын Павел — бизнесмен.

Также у актера две внучки: Дарья и Аглая, которая выбрала актерскую профессию.