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Режиссера Юрия Томошевского похоронят на Волковском кладбище
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Режиссера Юрия Томошевского похоронят на Волковском кладбище 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Газета.Ru
Заслуженный деятель искусств России, актер и театральный режиссер Юрий Томошевский будет похоронен на Волковском кладбище. Об этом сообщает Государственная филармония Санкт-Петербурга для детей и юношества, где Томошевский работал главным режиссером.
Прощание с ним пройдет 4 июня с 10.30 до 12.00 в Филармонии для детей и юношества.
"Отпевание состоится в 14.00 в Церкви Воскресения Словущего (Расстанная ул. 30) с последующим захоронением на Православном Волковском Кладбище", — говорится в сообщении.
Юрий Томошевский умер 5 мая возрасте 61 года. Как сообщалось, режиссер скончался в результате несчастного случая, когда он находился на гастролях в Германии.
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