Любовь Полищук. Вопреки и во имя…

…Она боролась за право сниматься в кино и даже за право жить. Любовь Полищук была неизлечимо больна и тщательно скрывала ужасную правду. Подробности не долгой, но такой яркой жизни и огромного таланта в документальном фильме «Моя правда. Любовь Полищук» в 14:30 на Пятом канале.

Крутой нрав и напористость Любовь проявляла с самого детства. Она выросла в обычной рабочей семье в городе Омске. Папа — строитель, мама — портниха. Авторитет отца был непререкаем, никто не решался с ним спорить. Он четко спланировал будущее дочери: Люба пойдет по его стопам и станет строителем.

Да только Люба была напористой и знала, что хочет иного. Она впервые пошла наперекор воле отца, когда в 16 лет поехала в Москву поступать в театральный институт. Столица приняла Любу неприветливо. На третий день девушку выгнали из арендованной комнаты за то, что оставила включенным утюг. Несколько ночей Полищук провела на вокзале. Вскоре она вернулась домой ни с чем — перепутала сроки вступительных экзаменов в институте.

Но желание стать артисткой было сильнее неудачи. Девушку без диплома приняли в Омскую филармонию, где она проработала пять лет. Чаще всего молодой актрисе доверяли комедийные роли. Здесь же в филармонии Люба в 21 год вышла замуж за Валерия Макарова , партнера по сцене. Через два года у них родился сын.

…В составе тридцати лучших артистов филармонии Полищук едет в Москву на Всероссийские актерские курсы. Любовь уговорила и Валеру попытать счастье в столице. В Москве она начала избавляться от провинциального акцента, учиться манерам у местных артистов, работать над пластикой. Вскоре ее приглашают в столичный мюзик-холл. Однако счастье было недолгим. Через месяц Люба потеряла голос — ее попросили уйти из труппы. Она поступает на службу в Драматический театр. Она надеялась отойти от комедийных ролей и играть драму. Карьера Валерия же совсем не складывалась. Иногда ему предлагали маленькие роли в спектаклях, но постоянной работы не было. Муж фактически стал домохозяйкой. Он безумно ревновал жену к профессиональному успеху. А Люба просто купалась в овациях. Счастливая и возбужденная, привозила домой охапки цветов, а муж сидел с сыном и все чаще прикладывался к бутылке. Спустя три года Валерий ушел. Растить ребенка одной было очень сложно. Люба решилась отвезти ребенка в Омск к маме.

Тем временем карьера Полищук потихоньку шла вверх. В театральных спектаклях ей все чаще давали серьезные роли — она играла в пьесах Чехова, Достоевского, Гоголя. Это было прекрасно, да только Люба грезила кино…

Однажды на Любовь обратил внимание известный театральный режиссер Марк Захаров . Он пригласил ее на эпизодическую роль в фильм «Двенадцать стульев». Трехминутное танго с Андреем Мироновым навсегда изменило жизнь Полищук. Фильм принес актрисе желанную популярность.

Полищук снялась в 10 фильмах, но только в маленьких эпизодических ролях. Один чиновник Мосфильма поставил Любе условие: главные роли она получит, только, если согласится на близость. Она отказалась, а он закрыл перед Полищук все двери. Актрису не снимали в кино семь лет. Блокаду прорвал режиссер Петр Тодоровский , который дал Любови Полищук небольшую, но яркую роль в знаменитой «Интердевочке».

Спустя какое-то время женщина все-таки встретила того человека, который ее понимал. Художник Сергей Цигаль стал настоящей любовью актрисы. В 35 лет у нее наконец-то появился свой дом, а рядом надежный человек, опора, которой раньше не было.

У Полищук сложная актерская судьба. Из 60-ти сыгранных кинообразов не было ни одной главной роли. Но она не сидела без дела: снималась в сериале, вела вместе с мужем кулинарную программу. О том, что у Полищук серьезные проблемы со спиной, знали только родные и близкие друзья.

Когда сын актрисы повзрослел, Полищук забрала его в Москву. Он стал успешным театральным и киноактером. А Любовь ушла — превозмогая невероятные мучения, последствия травм, часть из которых была получена во время того самого танго, что сделало ее знаменитой…

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