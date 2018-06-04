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Том Круз прыгал с парашютом ради сцены фильма
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Том Круз прыгал с парашютом ради сцены фильма 

Lenta.ru 4 июня 2018
Том Круз выполнил несколько экстремальных прыжков с парашютом во время съемок фильма «Миссия Невыполнима: Последствия». Кадры со съемочного процесса разместила кинокомпания Paramount Pictures на своем YouTube-канале.
Актер несколько вечеров подряд выпрыгивал из самолета с высоты в семь километров, а парашют раскрывал за 600 метров от поверхности. Таким образом он выполнял затяжные прыжки.
В августе 2017 года 55-летний Круз получил травму. Актер прыгал с одной крыши на другую, но ударился о стену, сломав лодыжку. В результате съемки были прерваны на два месяца.
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