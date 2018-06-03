О съемках «Лета» Серебренникова хотят написать книгу

Продюсер картины Кирилла Серебренникова «Лето» Илья Стюарт заявил о желании написать книгу о процессе съемок. Во время работы над фильмом режиссер был арестован, ленту доснимали без него.

«Мы когда-нибудь напишем книгу об этих обстоятельствах. В Петербурге вместе с Кириллом были отсняты самые важные кадры. Без него мы доснимали техническую часть. А дальше он уже под домашним арестом доделывал фильм», — сказал Илья Стюарт.

Картина получила приз за лучший саундтрек на Каннском кинофестивале. Широкий прокат запланирован на 7 июня.