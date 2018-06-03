Кино о музыке, молодости и моменте 

29-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» начал свою деловую программу в Сочи. Торжественная церемония открытия киносмотра прошла накануне вечером в Зимнем театре, после чего состоялась премьера фильма открытия — драмы «Лето» Кирилла Серебренникова. Корреспондент «МИР 24» рассказывает о том, что нового ожидать от главного фестиваля отечественного кино в этом году и какие новинки проката поборятся за звание лучших.
Основная программа
Ураганы, заморозки, стихийные бедствия — прогноз погоды на начало июня во многих городах России оставляет желать лучшего. Редким исключением стал Сочи, куда настоящее жаркое лето все же пришло, и не только на улицы, но и на экраны фестиваля «Кинотавр».
Киносмотр этого года начался с показа одноименной драмы «Лето», фильма-участника 71-го Каннского кинофестиваля, победившего в номинации «Лучший саундтрек». История о взаимоотношениях музыкантов Виктора Цоя и Майка Науменко, развернувшаяся в черно-белом Ленинграде 80-х, задала общий тон грядущему фестивалю. «Он о музыке, молодости и моменте, как и весь „Кинотавр“, — отметила на пресс-конференции с журналистами актриса Ирина Старшенбаум, исполнительница главной роли Натальи Науменко.
По мнению программного директора „Кинотавра“ Ситоры Алиевой, многие ленты основного конкурса действительно оказались посвящены именно проблемам молодежи и теме взросления.
В частности, один из представленных на конкурсе фильмов „Война Анны“ режиссера Алексея Федорченко, рассказывает об истории еврейской девочки, которая выжила после расстрела ее семьи нацистами во времена Холокоста.
Фильм, созданный практически без слов, закручен вокруг попыток выживания ребенка в одиночестве. С начала осени и до Рождества героиня Марты Козловой днем сидит в камине, выходит в поисках воды только ночью и всеми силами борется за свое право жить.
Ленты основного конкурса, сюжет которых также обращен к теме отверженного обществом молодого героя, — „Мира“ Дениса Шабаева, „Слоны могут играть в футбол“ Михаила Сегала, „Подбросы“ Ивана Твердовского и философичный „Русский бес“ Григория Константинопольского, автора культового фильма „Восемь с половиной долларов“.
Актерский состав его нового фильма можно без преувеличения назвать звездным: это Михаил Ефремов, Виктория Исакова, Юлия Ауг, Мария Шалаева и Любовь Аксенова. „Русский бес“ рассказывает об отношениях молодого московского дизайнера с богатой наследницей банкира в манере черной комедии.
Актриса „Русского беса“ Мария Шалаева на красной дорожке „Кинотавра“. Фоторепортаж с лучшими нарядами фестиваля ищите по ссылке.
Еще один фильм, собравший комплект звездных актеров — „Пушкин. Виски. Рок-н-ролл“ Анны Матисон. Драма с участием Сергея Безрукова, Гоши Куценко, Анны Михалковой и Дмитрия Хрусталева была снята по мотивам повести Сергея Довлатова „Заповедник“, однако ее действие было перенесено в наши дни.
Новшеством основного конкурса этого года по сравнению с предыдущими годами стало выраженное обращение к историческим сюжетам. Так, новый фильм Авдотьи Смирновой „История одного назначения“ основан на реальных событиях — деле ротного писаря Василия Шабунина, которого попытался спасти писатель Лев Николаевич Толстой.
Всего в номинации представлены 12 лент отечественных режиссеров. Кроме упомянутых выше это лента „Дядя Саша“ Александра Гордона, „Временные трудности“ Михаила Расходникова, „Сердце мира“ Наталии Мещаниновой, „Ван Гоги“ Сергея Ливнева и „Два билета домой“ Дмитрия Месхиева.
Оценивать работы основного конкурса предстоит жюри под руководством Алексея Попогребского. Помогать режиссеру будут актеры Оксана Акиньшина и Игорь Верник, оператор Леван Капанадзе, кинокритик Стас Тыркин, продюсер Евгений Гиндилис и композитор Игорь Вдовин.
Номинация „Дебют“
Главным нововведением фестиваля в этом году стало появление новой номинации — полнометражных дебютов.
»Спустя 15 лет после того, как я возглавил «Кинотавр», в программу вернулся конкурс дебютов. Мы понимаем, что кинематограф существует в эпоху перемен, связанных с цифровизацией нашей жизни, вытеснением огромного количества ранее важных для киноэкранов жанров: драм, приключенческих фильмов, исторических фильмов — на малый экран и абсолютной победой зрелищных кинокомиксов», — объяснил президент «Кинотавра» Александр Роднянский на церемонии открытия.
Оценивать представленные работы будет кинокритик и председатель жюри Андрей Плахов. Вместе с ним в дни фестиваля будут работать актриса Равшана Куркова, делегат фестиваля Берлинале Николай Никитин, режиссер Андрей Прошкин и оператор Михаил Хасая.
На фото: члены жюри в номинации «Дебют».
В новом конкурсе поборятся за награду 8 лент:
«На районе», режиссер Ольга Зуева. Драма с участием актера Данилы Козловского, рассказывающая о жизни подельников по прозвищу Вова и Киса, работающих на влиятельного криминального авторитета. Вместе с Козловским на съемочной площадке фильма работали актеры Ольга Зуева и Андрей Амшинский. Релиз фильма намечен на сентябрь 2018 года.
«Мертвые ласточки», режиссер Наталья Першина. Авторский триллер, премьера которого намечена на 10 июня на площадках МКФ. В центре сюжета мистическая история любви между артистом театра, самоуверенным современным юношей и девушкой-Кикиморой, обитающей в заповедном лесу.
«Дар», режиссер Михаил Кукушкин. Ироничный сюжет фильма закручен вокруг истории обычного руссиянина Анатолия Сидорова, открывшего в себе талант эксцентричного художника. Комедия снималась по роману Сергея Жмакина в подмосковном Подольске летом 2017 года.
«Ваш репетитор», режиссер Антон Коломеец. Продюсером картины в 2017 году стал Валерий Тодоровский. Фильм рассказывает о взаимоотношениях семнадцатилетнего школьника Саввы и его репетитора по зарубежной литературе (роль исполняет Наталья Вдовина).
«Глубокие реки», режиссер Владимир Битоков. Социальная драма о взаимоотношениях отца и его сыновьев, которые встречаются спустя несколько лет разлуки. Важным фоном для событий становится суровый горный пейзаж и река, которая готова в любой момент разлиться и уничтожить дом, где живут герои.
«Двое», режиссер Тимофей Жалнин. Близкая к документальной лента о взаимоотношениях героев, молодых супругов Нади и Андрея, которые сбежали и пытаются выжить в одиночестве в тайге.
«Кислота», режиссер Александр Горчилин. Фильм рассказывает об увлечении двух молодых людей техно-музыкой как попытке избежать одиночества. Премьера состоится на «Кинотавре» 7 июня, в прокат ленту планируют запустить в октябре 2018 года.
«Пусть будет Лиза», режиссер Игорь Каграманов. Драма о взаимоотношениях героини Кати с собственной матерью, которая, тяжело заболев, внезапно решает переписать имущество на брата девушки.
Короткий метр
«Кинотавр» в этом году продлится на день дольше обычного. По словам президента кинофестиваля Александра Роднянского, было принято заложить на киносмотр больше времени, так как в этом году «Кинотавр» представляет из себя три полноценных конкурса.
За звание лучшего в номинации «Короткометражное кино» поборятся 29 лент, в числе которых ленты Максима Елагина, Марии Шалаевой, Александра Цыпкина, Ксении Раппопорт и других режиссеров. Оценивать произведения короткого метра предстоит жюри под руководством продюсера Юлии Мишкинене при участии сопредседателя Попечительского совета фестиваля Марианны Сардаровой, кинокритика Никиты Карцева и актрисы Северии Янушаускайте.
Фильмом закрытия фестиваля 10 июня станет документальная лента «Дело Собчака», созданная режиссером Верой Кричевской о попытке Ксении Собчак разобраться в политической и гражданской судьбе своего отца, первого мэра Санкт-Петербурга. В марте этого года лента была представлена на Каннском международном кинофестивале, премьера ленты в России запланирована на 12 июня 2018 года.
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