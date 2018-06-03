Кино о музыке, молодости и моменте

29-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» начал свою деловую программу в Сочи. Торжественная церемония открытия киносмотра прошла накануне вечером в Зимнем театре, после чего состоялась премьера фильма открытия — драмы «Лето» Кирилла Серебренникова . Корреспондент «МИР 24» рассказывает о том, что нового ожидать от главного фестиваля отечественного кино в этом году и какие новинки проката поборятся за звание лучших.

Основная программа

Ураганы, заморозки, стихийные бедствия — прогноз погоды на начало июня во многих городах России оставляет желать лучшего. Редким исключением стал Сочи, куда настоящее жаркое лето все же пришло, и не только на улицы, но и на экраны фестиваля «Кинотавр».

Киносмотр этого года начался с показа одноименной драмы «Лето», фильма-участника 71-го Каннского кинофестиваля, победившего в номинации «Лучший саундтрек». История о взаимоотношениях музыкантов Виктора Цоя и Майка Науменко, развернувшаяся в черно-белом Ленинграде 80-х, задала общий тон грядущему фестивалю. «Он о музыке, молодости и моменте, как и весь „Кинотавр“, — отметила на пресс-конференции с журналистами актриса Ирина Старшенбаум , исполнительница главной роли Натальи Науменко

По мнению программного директора „Кинотавра“ Ситоры Алиевой, многие ленты основного конкурса действительно оказались посвящены именно проблемам молодежи и теме взросления.

В частности, один из представленных на конкурсе фильмов „Война Анны“ режиссера Алексея Федорченко , рассказывает об истории еврейской девочки, которая выжила после расстрела ее семьи нацистами во времена Холокоста.

Фильм, созданный практически без слов, закручен вокруг попыток выживания ребенка в одиночестве. С начала осени и до Рождества героиня Марты Козловой днем сидит в камине, выходит в поисках воды только ночью и всеми силами борется за свое право жить.

Актриса „Русского беса“ Мария Шалаева на красной дорожке „Кинотавра“. Фоторепортаж с лучшими нарядами фестиваля ищите по ссылке.

Новшеством основного конкурса этого года по сравнению с предыдущими годами стало выраженное обращение к историческим сюжетам. Так, новый фильм Авдотьи Смирновой „История одного назначения“ основан на реальных событиях — деле ротного писаря Василия Шабунина, которого попытался спасти писатель Лев Николаевич Толстой

Номинация „Дебют“

Главным нововведением фестиваля в этом году стало появление новой номинации — полнометражных дебютов.

»Спустя 15 лет после того, как я возглавил «Кинотавр», в программу вернулся конкурс дебютов. Мы понимаем, что кинематограф существует в эпоху перемен, связанных с цифровизацией нашей жизни, вытеснением огромного количества ранее важных для киноэкранов жанров: драм, приключенческих фильмов, исторических фильмов — на малый экран и абсолютной победой зрелищных кинокомиксов», — объяснил президент «Кинотавра» Александр Роднянский на церемонии открытия.

На фото: члены жюри в номинации «Дебют».

В новом конкурсе поборятся за награду 8 лент:

«На районе», режиссер Ольга Зуева . Драма с участием актера Данилы Козловского , рассказывающая о жизни подельников по прозвищу Вова и Киса, работающих на влиятельного криминального авторитета. Вместе с Козловским на съемочной площадке фильма работали актеры Ольга Зуева и Андрей Амшинский . Релиз фильма намечен на сентябрь 2018 года.

«Мертвые ласточки», режиссер Наталья Першина . Авторский триллер, премьера которого намечена на 10 июня на площадках МКФ. В центре сюжета мистическая история любви между артистом театра, самоуверенным современным юношей и девушкой-Кикиморой, обитающей в заповедном лесу.

«Дар», режиссер Михаил Кукушкин . Ироничный сюжет фильма закручен вокруг истории обычного руссиянина Анатолия Сидорова , открывшего в себе талант эксцентричного художника. Комедия снималась по роману Сергея Жмакина в подмосковном Подольске летом 2017 года.

«Глубокие реки», режиссер Владимир Битоков. Социальная драма о взаимоотношениях отца и его сыновьев, которые встречаются спустя несколько лет разлуки. Важным фоном для событий становится суровый горный пейзаж и река, которая готова в любой момент разлиться и уничтожить дом, где живут герои.

«Двое», режиссер Тимофей Жалнин . Близкая к документальной лента о взаимоотношениях героев, молодых супругов Нади и Андрея, которые сбежали и пытаются выжить в одиночестве в тайге.

«Кислота», режиссер Александр Горчилин . Фильм рассказывает об увлечении двух молодых людей техно-музыкой как попытке избежать одиночества. Премьера состоится на «Кинотавре» 7 июня, в прокат ленту планируют запустить в октябре 2018 года.

«Пусть будет Лиза», режиссер Игорь Каграманов. Драма о взаимоотношениях героини Кати с собственной матерью, которая, тяжело заболев, внезапно решает переписать имущество на брата девушки.

Короткий метр

«Кинотавр» в этом году продлится на день дольше обычного. По словам президента кинофестиваля Александра Роднянского, было принято заложить на киносмотр больше времени, так как в этом году «Кинотавр» представляет из себя три полноценных конкурса.

За звание лучшего в номинации «Короткометражное кино» поборятся 29 лент, в числе которых ленты Максима Елагина, Марии Шалаевой, Александра Цыпкина Ксении Раппопорт и других режиссеров. Оценивать произведения короткого метра предстоит жюри под руководством продюсера Юлии Мишкинене при участии сопредседателя Попечительского совета фестиваля Марианны Сардаровой, кинокритика Никиты Карцева и актрисы Северии Янушаускайте.

Фильмом закрытия фестиваля 10 июня станет документальная лента «Дело Собчака», созданная режиссером Верой Кричевской о попытке Ксении Собчак разобраться в политической и гражданской судьбе своего отца, первого мэра Санкт-Петербурга. В марте этого года лента была представлена на Каннском международном кинофестивале, премьера ленты в России запланирована на 12 июня 2018 года.

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