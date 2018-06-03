Ёсико Окада: за что японская актриса 10 лет отсидела в ГУЛАГе

Ёсико Окада — изящная и утончённая красавица с непреклонным характером, совершившая побег из Японии в Советский Союз. Диктор московского радио, звезда множества фильмов и спектаклей, кумир миллионов зрителей.

Эта незаурядная женщина родилась 14 апреля 1902 года в Хиросиме в семье журналиста. Она с детства мечтала стать актрисой, поэтому окончила женское училище искусств в Токио. В 17 лет Ёсико дебютировала в театре.

Первые роли, принесшие известность

Спустя два года молодая актриса сыграла свою первую значимую роль: гейши по имени Кленовый листок в пьесе Хякудзо Кураты «Монах и его ученик». Этот образ принёс ей славу. Спустя ещё три года большой успех Ёсико принесла роль влюблённой служанки в фильме режиссёра Мураты «Уличный фокусник» на киностудии «Никкацу». Её талант отметили журналисты и критики, она поднялась на новую вершину популярности.

В 1927 году Мурата пригласил Окаду сыграть главную героиню в фильме по мотивам романа Дюма-сына «Дама с камелиями» — парижскую куртизанку Маргариту Готье, полюбившую молодого и романтичного Армана Дюваля. Роль последнего досталась аристократу Рёити Такэути. Между главными актёрами вспыхнул бурный роман. Окада и Такэути критически отнеслись к сценарию, сочтя его провальным, и поссорились с режиссёром буквально накануне съёмок, отказавшись в них участвовать. На их место Мурате пришлось взять менее одарённых актеров. В отместку руководство «Никкацу» не только уволило Окаду и Такэути, но и добилось согласия других киностудий не брать их на работу. [С-BLOCK]

Окада вышла замуж за Такэути, и они поселились в его родовом особняке. Однако энергичная и честолюбивая девушка не захотела отказываться от своего призвания. Она создала «Труппу Окада Ёсико», с которой гастролировала по стране.

В 1936 году Окада вернулась в театр. В Новом театре она встретила и полюбила молодого режиссёра Рёкити Сугимото, который увлекался политикой, был членом запрещённой в Японии Коммунистической партии и переводил с русского языка на японский социалистическую литературу. Влюблённые решили бежать в СССР. Окада мечтала учиться театральному искусству у В. Мейерхольда, а Сугимото имел секретное поручение от Компартии Японии — наладить контакты с Коминтерном.

Побег в Советский Союз

3 января 1938 года они прибыли на Сахалин, южная часть которого в то время принадлежала Японии, под тем предлогом, что собираются дать новогоднее представление для пограничников на дальних заставах. Окада и Сугимото путешествовали на конных санях, в качестве проводника их сопровождал военнослужащий на лыжах. Улучив удобный момент, они направили лошадь к границе, оторвались от сопровождавшего, который увяз в глубоком снегу, и… попали в страну своей мечты. Здесь они были немедленно схвачены и навсегда разлучены. Сугимото обвинили в шпионаже и расстреляли. На основании материалов его дела, из которых следовало, что влюбленная пара направлялась к Мейерхольду, арестовали и 60-летнего режиссера. В 1940 году его тоже приговорили к расстрелу. Для Ёсико всю её последующую жизнь было мучительно сознавать, что она косвенно послужила причиной гибели своего кумира.

Ёсико была приговорена к 10 годам лагерей. Пока она находилась в заключении американцы сбросили атомную бомбу на её родной город Хиросиму.

Работа на радио и новая любовь

В 1948 году Ёсико Окада была освобождена и попала в Москву, где стала диктором радиовещания студии «Голос России», передачи которой транслировались на Японию. Несмотря на 10-летнее отсутствие, её хорошо помнили и любили. Липман Левин — заведующий японским отделом студии, рассказывал впоследствии: «Даже спустя ещё десять лет видные японские политические деятели, президенты крупных компаний, артисты и режиссёры, у которых мне доводилось брать интервью, почтительно осведомлялись: „Неужели у вас работает сама Окада-сан?“ Это давало мне повод в шутку называть её камбан-мусумэ — „девушкой-вывеской“ Московского радио».

Окада работала в дистанционном партнёрстве с другим японским актёром — Синтаро Такигути. Они были знакомы ещё по работе в Новом Театре в Японии: Синтаро в одной из постановок играл сына героини Окады. Когда началась война, Такигути служил в Квантунской армии солдатом отдельного 24-го пехотного батальона, попал в плен, а после освобождения решил остаться в СССР и работал в Хабаровском филиале Московского радио. Актёры сначала переписывались, а в 1950 году Синтаро был переведён в Москву. Они поженились, поселились на Краснохолмской набережной и дальше работали совместно.

Передачи Ёсико Окада пользовались в Японии огромной популярностью не только из-за её личной известности. Такой прекрасный литературный японский язык, как у неё, после войны стал редкостью на её родине. Для своих радиопередач она переводила стихи русских поэтов, рассказывала о творчестве русских писателей, актёров и режиссёров.

Новые достижения

В 57 лет Окада осуществила свою мечту: окончила режиссёрский факультет ГИТИС. На ее счету несколько личных постановок: «Жизнь женщины» по книге писателя Сэйити Моримуры, «Десять тысяч мальчиков» совместно с режиссёром Б. Бунеевым. Она помогала в работе над советско-японским фильмом режиссёра Дзюкити Уно «Маленький беглец». Окада играла на сцене театра им. В. Маяковского у режиссёров Н. Охлопкова и А. Гончарова.

В 1971 году Синтаро Такигути умер от цирроза печени, а в следующем году актрису пригласил в Японию губернатор Токио Рёкити Минобэ. 13 ноября 1972 года она спустилась по трапу самолёта, неся в ящичке прах своего мужа.

После бегства в СССР прошло 34 года, это были десятилетия войны и разрухи. Удивительно, но за столь длительный период Ёсико Окада совершенно не утратила популярности на своей родине. Новость о её прибытии затмила даже возвращение из поездки премьер-министра. После этого Окада несколько раз посещала Японию, где ставила спектакли и работала на киностудии. Но «своей» страной она уже навсегда считала Россию.

В сентябре 1976 года Ёсико Окада вела прямой телемост с Японией, с которой разница во времени составляла 6 часов. Актрисе было уже 74 года, но она рано утром приехала в телестудию Останкино, одетая в кимоно, изящная и нарядная. В этом же году она снималась в фильме «Тора-сан», который был признан японскими критиками одним из лучших фильмов года.

Ёсико Окада тяжело восприняла распад СССР — страны, которой она отдала свой талант, посвятила столько лет своей творческой жизни. Она умерла 10 февраля 1992 года — на следующий день после дня рождения её кумира Мейерхольда. А 11 февраля японские газеты вышли с некрологами, воспоминаниями друзей и фотографиями великой актрисы. Прах Ёсико Окады был перевезён и захоронен на родине. А в фойе театра имени Маяковского был создан уголок памяти актрисы.