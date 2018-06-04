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На «Кинотавре» Глаголеву удостоили посмертной награды
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На «Кинотавре» Глаголеву удостоили посмертной награды 

Газета.Ru 16 минут назад
Фото: Газета.Ru
Российскую актрису и кинорежиссера Веру Глаголеву посмертно наградили почетным призом фестиваля «Кинотавр». Об этом сообщает «Пятый канал».
Отмечается, что Глаголеву посмертно наградили призом «Актрисе и режиссеру, научившему нас стремлению к мечте». Его вручил президент фестиваля Александр Роднянский. По его словам, при жизни награду вручить не успели.
"Вера была гордой и красивой личностью… Эта награда — не мемориальная и не ритуальная награда, к сожалению, мы не успели сделать это при жизни Веры", — сказал Роднянский.
После церемонии состоялся показ кинокартины «Не чужие», которую снимала Глаголева.
Ранее сообщалось, что «Кинотавр» открылся в Сочи, церемония проходила в Зимнем театре.
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