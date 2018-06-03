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Вера Глаголева посмертно удостоена почётного приза «Кинотавра»
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Вера Глаголева посмертно удостоена почётного приза «Кинотавра» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Актриса и режиссёр Вера Глаголева посмертно удостоена почётного приза сочинского кинофестиваля «Кинотавр». Награду дочери актрисы Анне Нахапетовой вручил в воскресенье президент киносмотра Александр Роднянский.
"У нас есть кинематографическая семья, которая поддерживает друг друга", — сказал со сцены сочинского Зимнего театра сопредседатель попечительского совета фестиваля Федор Бондарчук и передал слово Роднянскому.
"Приз называется «Актрисе и режиссёру, научившего нас стремлению к мечте». Вера была гордой и красивой личностью. Вера всегда мечтала сделать «Месяц в деревне», в результате она ее осуществила. Эта награда — не мемориальная и не ритуальная награда, к сожалению, мы не успели сделать это при жизни Веры", — отметил продюсер.
"Спасибо за невероятную любовь к моей маме", — сказала в ответном слове Анна Нахапетова. После церемонии состоялся специальный показ последнего фильма режиссёра — «Не чужие», посвященного российской глубинке.
"Мы здесь не одни, Вера с нами, — отметила продюсер картины Наталья Иванова. — Я этом абсолютно уверена. Мы иногда, заканчивая сами фильм, говорили: «Вера, помоги». У нас была задача сохранить авторство Веры, сегодня самый первый показ фильма".
Народная артистка России Вера Глаголева (1956-2017 годы) снялась почти в 50 фильмах и сериалах. В 1990 году она дебютировала как режиссер. На ее счету — семь снятых картин.
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