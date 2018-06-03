«Театр — искусство процесса»: в Архангельске завершилась режиссерская лаборатория «Рыбный обоз»

Две недели четверо режиссеров из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара работали над эскизами к спектаклям в стенах Архангельского театра драмы. Впервые за многие годы в театре обратились к такому формату поиска нового материала, как лаборатория молодых режиссеров — под названием «Рыбный обоз». Ограничений в выборе материала практически не было, поэтому сегодня, 3 июня, на сцене «архдрамы» дали слово и классике, и современным драматургам. По словам главного режиссера театра и куратора лаборатории Андрея Тимошенко, этот опыт для них хорош смелостью и безответственностью.

Под руководством новых режиссеров на две недели оказалась практически вся труппа театра. Говорят, некоторых артистов пришлось даже делить — например, одного из ведущих актеров театра Дмитрия Белякова видели в своих эскизах сразу несколько режиссеров, но в итоге он сыграл роль Вершинина в «Трех сестрах», а Михаила Кузьмина видели в главной роли в «Смерти Тарелкина», но его желанием было сыграть в пьесе Макдонаха, над таковой и работал вместе с режиссером Александром Николаевым . В этюде он задействован вместе с Иваном Братушевым.

— В этой истории очень важно обоюдное желание. Ребята, которые работали с пьесой Макдонаха, давно мечтали, вынашивали его — что-либо, но лишь бы его. А когда короткий срок — нужно движение с двух сторон, нужно желание страстное. Вот Маша Беднарчик, когда перед лабораторией приносил творческие заявки, написала, что хочет играть Машу. И режиссер Глеб Володин тоже хотел, чтобы она играла. Такие совпадения есть, — рассказал Андрей Тимошенко

Кстати, отказ Михаила Кузьмина от роли Тарелкина позволил показать себя одному из новичков труппы Артуру Чемакину. О работе с молодым актером рассказал режиссер эскиза Павел Алексеев

— Когда мы обсуждали, что попробуем Артура, прекрасно понимали, что могут быть нюансы. Я боялся, что его может не хватить, хоть отрывок всего 35 минут, но там достаточно энергозатратная история и все время на грани — либо ты просядешь, либо передавишь. От этого мне было интереснее работать — сломать привычный его ритм. И сегодня он для меня был другим.

Благодаря актерскому ансамблю, в который вошли также Татьяна Боченкова Алексей Ковтун и Юрий Прошин, история о том, что «людей нет — все демоны» получилась харизматичной и легкой.

Все режиссеры отметили, что лаборатория для них стала полезным опытом — было много времени познакомиться с артистами, вдуматься вместе с ними в материал.

— Для меня это первая лаборатория, в которой сделано всё, чтобы было максимально полноценно работать. Все так совпало. Это проблема лабораторий — небольшой срок, только познакомился, и уже должен показать что-то, а все-таки театр — это искусство процесса, — прокомментировал режиссер Глеб Володин.

Его эскиз к «Трем сестрам» Чехова оказался самым большим — шел больше часа. Несмотря на то, что режиссер вместе с актерами разыграли пьесу классически, им удалось создать объемное действо, а с помощью включения в него зрителей — первый ряд угощают пирогами и напитками — убедить, что происходящее в доме Прозоровых с нашим днем в полной мере сочетаемо.

Своим мнением об опыте работы в «Рыбном обозе» поделился автор эскиза по «Холстомеру» Андрей Цисарук

— Всегда круто, что в такой работе есть загадка — есть свежесть. Это как влюбленность, когда люди только встречаются, знакомятся. Это потом начинается рутина. Для меня главным был этот момент встречи.

После показов режиссеры и актеры вышли на закрытое обсуждение итогов лаборатории. В ближайшее время будет принято решение о дальнейшей работе над самыми удачными эскизами. Помочь принять решение могли и зрители — за понравившийся эскиз можно было проголосовать.