Александр Гордон представил на «Кинотавре» свой фильм «Дядя Саша» 

СОЧИ, 6 июня. /ТАСС/. Телеведущий и режиссер Александр Гордон показал свой фильм «Дядя Саша» в основном конкурсе XXIX Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи. Показ картины прошел в среду в Зимнем театре.
Со сцены Гордон поблагодарил актеров, которые снимались в его картине. Также, по его словам, он снял «фильм с остросюжетным бюджетом».
Лента рассказывает про режиссера, который переживает творческий кризис. Главные роли в картине исполняют сам Гордон, Анна Слю, Никита Ефремов, Сергей Пускепалис.
Жюри основного конкурса возглавляет режиссер Алексей Попогребский. В основной конкурс также вошел фильм «Мира» Дениса Шабаева, "Временные трудности" с Иваном Охлобыстиным, «Ван Гоги» с Алексеем Серебряковым, «Два билета домой» Дмитрия Месхиева.
Также жюри сможет оценить картины «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, «Война Анны» Алексея Федорченко, «Подбросы» Ивана Твердовского, «Заповедник» Анны Матисон с Сергеем Безруковым, «Русский бес» Григория Константинопольского, «Сердце мира» Наталии Мещаниновой, «Слоны могут играть в футбол» Михаила Сегала.
Победитель будет объявлен 10 июня на церемонии закрытия «Кинотавра».