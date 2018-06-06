Александр Гордон представил на «Кинотавре» свой фильм «Дядя Саша»

СОЧИ, 6 июня. / ТАСС /. Телеведущий и режиссер Александр Гордон показал свой фильм «Дядя Саша» в основном конкурсе XXIX Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи. Показ картины прошел в среду в Зимнем театре.

Со сцены Гордон поблагодарил актеров, которые снимались в его картине. Также, по его словам, он снял «фильм с остросюжетным бюджетом».

Победитель будет объявлен 10 июня на церемонии закрытия «Кинотавра».