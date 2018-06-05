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Алексей Серебряков представил на «Кинотавре» новый фильм со своим участием
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Алексей Серебряков представил на «Кинотавре» новый фильм со своим участием 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: Fraufluger.ru
СОЧИ, 5 июня. /ТАСС/. Фильм «Ван Гоги» с Алексеем Серебряковым в главной роли показали во вторник в основном конкурсе 29-го российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи. Премьера картины прошла в переполненном зале Зимнего театра, передает корреспондент ТАСС.
Первым ленту представил режиссер фильма Сергей Ливнев. «Хочу поблагодарить фестиваль, зрителей, которые пришли», — сказал он. В свою очередь Серебряков, которого встретили аплодисментами, добавил, что «любит» эту картину. «Очень горжусь ей, отношусь к ней с большой нежностью», — признался актер.
Фильм создавался в копродукции России и Латвии. Главный герой картины Марк — одинокий пятидесятидвухлетний художник, живущий за границей, русский эмигрант. Он возвращается на родину навестить отца, которого не видел много лет. В картине сыграли также Даниэль Ольбрыхский, Елена Коренева и др.
Жюри основного конкурса возглавляет режиссер Алексей Попогребский. В основной конкурс также вошел фильм «Мира» Дениса Шабаева, "Временные трудности" с Иваном Охлобыстиным, «Два билета домой» Дмитрия Месхиева, «Дядя Саша» Александра Гордона.
Также жюри сможет оценить картины «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, «Война Анны» Алексея Федорченко, «Подбросы» Ивана Твердовского, «Заповедник» Анны Матисон с Сергеем Безруковым, «Русский бес» Григория Константинопольского, «Сердце мира» Наталии Мещаниновой, «Слоны могут играть в футбол» Михаила Сегала.
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