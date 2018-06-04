На «Кинотавре» прошла премьера фильма «Мира» о войне в Донбассе

СОЧИ, 4 июн — РИА Новости . Премьера фильма Дениса Шабаева «Мира» о словаке из Англии, который отправляется в Донбасс, прошла в рамках конкурсной программы Российского кинофестиваля «Кинотавр» в понедельник, сообщила пресс-служба киносмотра.

"Мы два года здесь не были и очень соскучились по фестивалю. Всех своих режиссеров мы находим на «Кинотавре». История была придумана Денисом за полгода до съемок за рабочим столом", — рассказала на премьере продюсер фильма Наталья Мокрицкая

Режиссер поблагодарил за «возможность поговорить на такие сложные темы».

"Съемки длились два года, они были непростыми", — сказал Шабаев.

Корреспонденту РИА Новости режиссер рассказал, что он давно хотел снять фильм о Донбассе, съемки проходили в Луганске.

"Я давно хотел снять историю о Донбассе, о том, что там происходит. Война многих разделила по разные стороны баррикад. Я искал героя. Я его нашел, мне показалось, что словак Мира, иммигрировавший в Англию, а он не профессиональный актер, который приезжает воевать против Евросоюза в Луганск, — самый подходящий герой для этой истории", — рассказал Шабаев.

Действие фильма «Мира» происходит в Донбассе в наши дни. Главной герой фильма словак Мира оставляет скучную жизнь эмигранта в Англии и отправляется в ЛНР. Свою миссию он видит в реставрации символов советской империи — памятников Ленину, шахтерам, рабочим…

Актеры в фильме не профессиональные, каждый герой «играет сам себя», транслирует свою историю, существуя в предлагаемых обстоятельствах.

"Кинотавр" проходит в Сочи со 2 по 10 июня.