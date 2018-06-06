На «Кинотавре» состоялась премьера нового фильма Григория Константинопольского 

СОЧИ, 6 июня. /ТАСС/. Режиссер Григорий Константинопольский представил свой фильм «Русский бес» в основном конкурсе 29-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи. Показ картины прошел в среду в Зимнем театре, причем зал был заполнен полностью, люди сидели на ступеньках, передает корреспондент ТАСС.
Сначала Константинопольский рассказал об актерах, которые снимались в его фильме, а потом произнес небольшую речь. «Я хотел поблагодарить „Кинотавр“ за то, позвали в конкурс, зрителей за то, что пришли: полный зал — это очень приятно и очень волнительно», — признался режиссер.
Главные роли в фильме сыграли сам Константинопольский, Иван Макаревич, Любовь Аксенова, Виталий Кищенко, Виктория Исакова, Ксения Раппопорт, Максим Виторган, Александр Стриженов, Елена Коренева, Алексей Агранович, Мария Шалаева, Михаил Ефремов и другие.
Действие картины происходит в современной Москве. Молодой человек Святослав Иванов влюблен в девушку Асю и хочет на ней жениться. Юноша — художник-дизайнер, а отец Аси — управляющий банком. Святослав решает открыть собственный бизнес, чтобы соответствовать стандартам девушки. Неожиданно в его жизни появляется таинственный враг.
Жюри основного конкурса возглавляет режиссер Алексей Попогребский. В основной конкурс также вошел фильм «Мира» Дениса Шабаева, "Временные трудности" с Иваном Охлобыстиным, «Ван Гоги» с Алексеем Серебряковым, «Два билета домой» Дмитрия Месхиева. Также жюри сможет оценить картины «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, «Война Анны» Алексея Федорченко, «Подбросы» Ивана Твердовского, «Заповедник» Анны Матисон с Сергеем Безруковым, «Сердце мира» Наталии Мещаниновой, «Слоны могут играть в футбол» Михаила Сегала.
Победитель будет объявлен 10 июня на церемонии закрытия «Кинотавра».