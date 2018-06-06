На «Кинотавре» состоялась премьера нового фильма Григория Константинопольского

СОЧИ, 6 июня. / ТАСС /. Режиссер Григорий Константинопольский представил свой фильм «Русский бес» в основном конкурсе 29-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи. Показ картины прошел в среду в Зимнем театре, причем зал был заполнен полностью, люди сидели на ступеньках, передает корреспондент ТАСС.

Сначала Константинопольский рассказал об актерах, которые снимались в его фильме, а потом произнес небольшую речь. «Я хотел поблагодарить „Кинотавр“ за то, позвали в конкурс, зрителей за то, что пришли: полный зал — это очень приятно и очень волнительно», — признался режиссер.

Действие картины происходит в современной Москве. Молодой человек Святослав Иванов влюблен в девушку Асю и хочет на ней жениться. Юноша — художник-дизайнер, а отец Аси — управляющий банком. Святослав решает открыть собственный бизнес, чтобы соответствовать стандартам девушки. Неожиданно в его жизни появляется таинственный враг.

Победитель будет объявлен 10 июня на церемонии закрытия «Кинотавра».