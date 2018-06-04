Режиссер Денис Шабаев представил на «Кинотавре» фильм о Донбассе 

СОЧИ, 4 июня. /ТАСС/. Фильм «Мира» режиссера Дениса Шабаева показали в понедельник в основном конкурсе 29-го российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи. Картину режиссер представил на сцене Зимнего театра, передает корреспондент ТАСС.
Действие фильма происходит в Донбассе в наши дни. Главный герой картины — словак по имени Мира, который приезжает в провозглашенную Луганскую народную республику из Британии. В фильме снимались непрофессиональные актеры.
"Большое спасибо «Кинотавру» и спасибо моим продюсерам", — сказал Шабаев.
Жюри основного конкурса возглавляет режиссер Алексей Попогребский. В основной конкурс также вошел фильм «Ван Гоги» с Алексеем Серебряковым в главной роли, «Временные трудности» с Иваном Охлобыстиным, «Два билета домой» Дмитрия Месхиева, «Дядя Саша» Александра Гордона.
Также жюри сможет оценить картины «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, «Война Анны» Алексея Федорченко, «Подбросы» Ивана Твердовского, «Заповедник» Анны Матисон с Сергеем Безруковым, «Русский бес» Григория Константинопольского, «Сердце мира» Наталии Мещаниновой, «Слоны могут играть в футбол» Михаила Сегала.