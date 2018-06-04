Режиссер Денис Шабаев представил на «Кинотавре» фильм о Донбассе

СОЧИ, 4 июня. / ТАСС /. Фильм «Мира» режиссера Дениса Шабаева показали в понедельник в основном конкурсе 29-го российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи. Картину режиссер представил на сцене Зимнего театра, передает корреспондент ТАСС.

Действие фильма происходит в Донбассе в наши дни. Главный герой картины — словак по имени Мира, который приезжает в провозглашенную Луганскую народную республику из Британии. В фильме снимались непрофессиональные актеры.

"Большое спасибо «Кинотавру» и спасибо моим продюсерам", — сказал Шабаев.