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Крамаров флиртовал со всем женщинами
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Крамаров флиртовал со всем женщинами 

Рамблер 4 июня 2018
За пару лет до съёмок фильма «Иван Васильевич меняет профессию» актёр Савелий Крамаров развёлся и был в поиске новой подруги жизни. Несмотря на то, что в кино Крамарову доставались роли хулиганов, пьяниц и недотёп, в жизни он был очень дисциплинированными человеком: отказался от табака и алкоголя, правильно питался, занимался спортом, следил за здоровьем. На съёмочной площадке артист всегда появлялся подготовленным, часто шутил и, конечно же, был действительно талантлив. Небольшой дефект внешности — косоглазие — даже придавал Крамарову особое обаяние. В ленте «Иван Васильевич меняет профессию» режиссёр Гайдай попросил артиста больше внимания уделять мимике, «играть» лицом, что у него отлично вышло. Но не забывал Крамаров и о другой задаче, ему всё ещё необходимо было найти невесту. Он без устали флиртовал со всеми дамами, принимавшими участие в создании комедии. Но однажды понял, что есть смысл поискать подругу и за пределами съёмочной площадки, для чего начал ходить на экскурсии в Ростове, где и шли съёмки. Но и здесь артиста постигла неудача.
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