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Скончался актер театра для детей и молодежи
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Скончался актер театра для детей и молодежи 

Вологда.рф 1 час назад
Из жизни ушел актер театра для детей и молодежи Тимур Миргалимов. Его не стало 3 июня.
Коллектив Вологодского театра для детей и молодёжи уже выразил соболезнования близким и родным актера. О дате и месте прощания будет сообщено отдельно. По неподтвержденной информации, причиной смерти стал суицид.
Тимур Миргалимов окончил Казанское театральное училище в 1994 году. С 2009 года он работал в вологодском ТЮЗе. За эти годы актер исполнил более 20 ролей. Был номинантом на получение профессиональной конкурсной премии им. А. Семёнова «За лучшую мужскую роль второго плана» 2012 года за роль Меннерса-сына в спектакле «Алые паруса».
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