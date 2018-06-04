Актер Тимур Миргалимов скончался в Вологде

3 июня в Вологде обнаружили тело 43‐летнего актера Тимура Миргалимова . Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на региональные СМИ.

Уточняется, что актер ушел из дома 31 мая. В воскресенье вечером нашли его тело.

Он переехал в Вологду в 2008 году после смерти первой супруги. С 2009 года в местном ТЮЗе актер исполнил около 30 ролей. В 2012 году его номинировали на премию А. Семенова Вологодского отделения Союза театральных деятелей России «За лучшую мужскую роль второго плана».