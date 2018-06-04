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Актер Тимур Миргалимов скончался в Вологде
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Актер Тимур Миргалимов скончался в Вологде 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
3 июня в Вологде обнаружили тело 43‐летнего актера Тимура Миргалимова. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на региональные СМИ.
Уточняется, что актер ушел из дома 31 мая. В воскресенье вечером нашли его тело.
Он переехал в Вологду в 2008 году после смерти первой супруги. С 2009 года в местном ТЮЗе актер исполнил около 30 ролей. В 2012 году его номинировали на премию А. Семенова Вологодского отделения Союза театральных деятелей России «За лучшую мужскую роль второго плана».
31 мая американский рэпер Кендрик Ламар стал первым исполнителем хип‐хопа, который получил Пулитцеровскую премию в области музыки. Его наградили за «виртуозную коллекцию песен о жизни современных афроамериканцев».
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