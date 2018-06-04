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Вологодский актёр Тимур Миргалимов найден мёртвым
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Вологодский актёр Тимур Миргалимов найден мёртвым
Говорит Москва
9 минут назад
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Фото:
Федеральное агентство новостей
Артист ушёл из дома в четверг утром. Его обнаружили в воскресенье вечером, где именно, не уточняется. Мужчине было 43 года.
Один из ведущих актёров вологодского ТЮЗа и музыкант
Тимур Миргалимов
с 2009 года исполнил в театре около 30 ролей.
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