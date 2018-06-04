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Как меняются герои мультиков в разных странах
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Как меняются герои мультиков в разных странах 

Рамблер 22 часа назад
Некоторые мультипликационные персонажи из сказочных историй меняются от страны к стране. Иногда это делают сами студии, а иногда псевдогерои появляются в откровенных подделках.
1. «Зверополис». В США, Канаде и Франции выпуск новостей вели лось и снежный леопард. В Китае лося заменили на панду, в Бразилии — на ягуара, в Австралии — на коалу, а в Японии — на тануки.
2. «Храбрая сердцем». Главную героиню Мериду можно опознать в произведении индийской студии «Киара Храбрая». Мультик очень похож на оригинал, да и девушка Киара по характеру и даже внешности мало чем отличается от Мериды.
3. «Рататуй». Вдохновившись этим мультфильмом, бразильские мультипликаторы сняли свой «шедевр» с названием «Рататуинг». От оригинального его отличает ужасное качество.
4. «Самолёты». В мультипликационной ленте зрители увидели самолётик Рошель, но оказывается, в версиях для разных стран Рошель была разной. В Канаде она была красной-бело-розовой, а в от в России самолёт именовался Таней и был окрашен в цвета национального флага. Всего было нарисовано 11 разновидностей Рошель.
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