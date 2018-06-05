Актеры, навсегда застрявшие в одной роли

Актёры одной роли настолько хорошо вживаются в образ, что после никак не могут выбраться из него. Ни зрители, ни режиссёры не хотят видеть и запоминать этих артистов в других ролях, поэтому навсегда сливаются в нашем сознании со своими яркими персонажами.

1. К Сигурни Уивер навечно приклеился образ сержанта Рипли из ленты «Чужой». При этом драматический талант актриса признан кинокритиками, она лауреат множества премий, трижды номинант «Оскара». Но подавляющее большинство киноманов видят её только отважной Элен Рипли.

2. Александр Демьяненко неотделим от нелепого Шурика из комедий Леонида Гайдая . Демьяненко сыграл более сотни ролей в кино, играл в театре, занимался озвучиванием фильмов и мультфильмов. Сам он тяготился образом Шурика и хотел сниматься в серьёзных картинах, но режиссёры не видели его в драматических образах.