Умер один из любимых актеров Аркадия Райкина 

На 82-м году жизни скончался актер Александр Карпов, который долгие годы выступал вместе с Аркадием Райкиным. После смерти великого комика Карпов покинул «Сатирикон», чтобы работать в «Театре у Никитских ворот». Не стало Александра Карпова — одного из самых ярких актеров Театра миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Хотя этот коллектив часто называли «театром одного актера», Карпов сумел выделиться и запомниться многочисленным зрителем. В частности, многие помнят его яркую роль Зайцева в миниатюре «Запустим дурочку», снятой для телевизионного фильма «Люди и манекены». Впрочем, начинал Александр Карпов ещё в эстрадной студии МГУ «Наш дом». Именно в этой студии его и увидел Аркадий Райкин, а впоследствии Карпову предложили перейти в знаменитый коллектив.
С 1970-го года Карпов работает в Театре миниатюр под руководством Райкина. Он пришел туда как раз в тот момент, когда для театра программу «Светофор» написал Михаил Жванецкий. Этот спектакль стал самым знаменитым в творчестве Аркадия Райкина, и почти каждое монолог был разобран публикой на цитаты. Карпов снимался вместе с Райкиным в картине «Люди и манекены», в советское время он участвовал ещё в нескольких фильмах, ну а в нулевые годы стал довольно активно участвовать в сериалах и полнометражных картинах, преимущественно исполняя роль второго плана. Из театра миниатюр Карпов ушел в 1987 году, когда не стало Аркадия Райкина. Долгие годы страдавший от болезни Паркинсона и слабого сердца великий комик скончался, и после его смерти многие звёзды труппы почти сразу разошлись, чтобы уступить место новому поколению «Сатирикона» под руководством Константина Райкина, который изменил формат театра на драматический. С 1988 года и до конца жизни Карпов служил в «Театре у Никитских ворот» под руководством Марка Розовского, с которым когда-то начинал в МГУ. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)