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Почему Безруков стал так много пить
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Почему Безруков стал так много пить 

Рамблер 2 часа назад
Сергей Безруков сыграл всех, кого только можно было сыграть. А потом решил попробовать себя во всех ролях, в которых только может попробовать себя творческий человек. На днях он анонсировал, что стал рок-музыкантом, а теперь порадовал поклонников сообщением, что его студия выпускает новый фильм.
В картине известного артиста, кроме самого Безрукова, сыграют Полина Гагарина, Гоша Куценко, Анна Михалкова и Александр Семчин. Режиссером фильма стала Анна Матисон.
Рабочее название проекта было «Пушкин. Виски. Рок-н-Ролл». Неудивительно, что многие герои в фильме, включая самого Безрукова, постоянно пьют и выглядят помято.
Правда, в итоге картина, которая была снята при содействии одного из центральных телеканалов, получила более скромное название «Заповедник».
В своем микроблоге Сергей Безруков написал:
«Дорогие мои, хоррошие! А вот и трейлер нашего долгожданного "ЗАПОВЕДНИКА" по мотивам одноимённой повести Сергея Довлатова! Вы помните фильм по рабочему названию… «Пушкин. Виски. Рок-н-Ролл»… Ещё раз спасибо всем, кто помогал в досъёмках… УЖЕ СКОРО НАША С ВАМИ КАРТИНА НА "КИНОТАВРЕ"!)»
Поклонники, увидевшие трейлер, забросали Безрукова восторженными отзывами, потребовали сообщить дату выхода ленты на экраны и заявили, что обязательно будут смотреть. Правда, среди них нашелся один юморист, который написал:
«Главное, чтобы не про то, как Пушкин в наше время переместился. Если вы понимаете, о чем я». ﻿
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