Умер один из самых ярких актеров питерского БДТ 

Скончался народный артист России Леонид Неведомский, который с 1967 года служил в знаменитом Ленинградском БДТ. Он снялся более чем в 100 фильмах и стал полноправной звездой прославленной труппы Георгия Товстоногова. В Санкт-Петербурге не стало Леонида Витальевича Неведомского — одного из самых популярных советских и российских актеров театра и кино, которому еще в 1994 году присвоили звание народного артиста России. Неведомский родился в Витебске в семье врачей, а свое имя Леонид он получил в честь самого знаменитого эстрадного певца СССР Леонида Утесова, который как раз в это время находился в Белоруссии на гастролях. Любопытно, что у Леонида имелся старший брат с удивительным именем Леомарк, который немалого добился в спорте, став заслуженным тренером СССР по гандболу. Однако сам Леонид Неведомский решил не связывать свою жизнь с медициной, как родители, и со спортом, как брат. С детства Леонида привлекала профессия актера, и уже в 17 лет он вошел в штат Свердловского ТЮЗа. Потом в его карьере были театры Новгорода и Мурманска, а в 1967 году Леонид Витальевич получил профессиональное образование, окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, то есть знаменитый ЛГИТМиК. В том же самом году Неведомский вошел в труппу самого знаменитого театра Ленинграда, а возможно, в то время и всего СССР — Большого драматического театра им. Горького (ныне — им. Товстоногова). Георгий Товстоногов принял молодого артиста и сразу же начал давать ему яркие роли. Не менее удачно складывалась жизнь Неведомского и в кино, актер снимался много и активно. За его плечами роли в фильмах «Приваловские миллионы», «Мачеха», «Звезда пленительного счастья», «Цыган», «По данным уголовного розыска», «Шизофрения», «Агент национальной безопасности» и многих других. Также Леонид Неведомский принимал участие в «Русской антрепризе имени Андрея Миронова», он является лауреатом премии «Золотой софит» за роль Захара в спектакле «Обломов». (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)